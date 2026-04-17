El juez del 'caso Koldo' reclama a un organismo de Transportes documentación de las obras públicas bajo sospecha

Fachada de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' ha reclamado al Consejo de Obras Públicas, organismo integrado en el Ministerio de Transportes, documentación de las obras públicas que se investiga si fueron amañadas.

Mediante un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Ismael Moreno pide que, "a la mayor brevedad posible", desde ese organismo de Transportes le envíen "copia de los dictámenes emitidos en los expedientes" de esas obras, "así como los funcionarios que participaron en su redacción".

Lo hace a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y porque lo considera "útil y pertinente, en cuanto permite una mejor y amplia investigación de los hechos que se tratan de depurar".

El juez también indica en la resolución que encargará a la Guardia Civil esa información para que la analice y para "la elaboración del oportuno informe".

A la vez, recuerda que en esta pieza del 'caso Koldo' indaga en la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes, "consistentes en el favorecimiento, de manera recurrente a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública a cambio de una contraprestación económica tanto para el entonces ministro, José Luis Ábalos, como para su asesor Koldo García".

Incide en que se habrían llevado a cabo en favor de Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción, y Obras Públicas y Regadíos, según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que motivó la imputación de varios cargos de esas compañías y del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros.

Y señala que los contratos presuntamente amañados permanecían "bajo el dominio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras, siendo Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif y Javier Herrero como director General de Carreteras --ya relegados de esos cargos--, cada uno dentro de su ámbito de actuación, los facilitadores de asistencia para el éxito de las adjudicaciones proyectadas".