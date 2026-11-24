Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha requerido al PSOE que amplíe la información aportada sobre la contratación de abogados con las notas de encargo sobre las que se emitieron las facturas y contrataron servicios de algunos letrados que, hasta el momento, no han sido aportadas.

Además, el magistrado ha pedido información a los juzgados de Madrid por si, a la vista de la documentación aportada por Leticia de la Hoz, exabogada del exasesor ministerial Koldo García e imputada en esta causa, ésta hubiera cometido un presunto delito de frustración en la ejecución en relación con las responsabilidades civiles y fianzas derivadas del juicio del Tribunal Supremo sobre el 'caso mascarillas'.

En una providencia recogida por Europa Press, el instructor, Santiago Pedraz, también acuerda solicitar al PSOE que aporte "el trámite de verificación previo o posterior llevado a cabo por la gerencia o la asesoría jurídica del citado partido para autorizar la contratación de dichos servicios y su abono".

Con ello, Pedraz busca que "se pueda verificar la persona u órgano que autorizó o firmó los contratos o notas de encargo y el control sobre la naturaleza y finalidad de los servicios prestados en los términos que manifestó" la gerente del partido, Ana María Fuentes, en su declaración como investigada.

Además, "ante la negativa" del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, también imputado, de aportar "la documentación original que presentó para la tramitación de su expediente de nacionalidad por opción en aplicación de la Ley de Memoria Democrática", el juez pide a la Policía Nacional que recabe "la búsqueda histórica de antecedentes de expedición de pasaportes de los años 1954 y 1957" para saber si consta la expedición del pasaporte de su abuela en el expediente.

El magistrado solicita que se "verifique si el número de pasaporte de la fotocopia corresponde a un documento efectivamente expedido y, en su caso, a nombre de quién", además de que se compruebe "la fecha y el organismo expedidor y, si existe constancia documental, se expida certificado o informe oficial de los datos localizados".

Pedraz adopta estas medidas en el marco de la investigación sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.