El juez descarta imputar por ahora al PSOE en el 'caso Leire Díez' y esperará a practicar más diligencias

Archivo - El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha descartado imputar al PSOE por el momento y esperará a practicar más diligencias, como la declaración del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press sobre la decisión del instructor de la causa que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE, supuestamente liderada por Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

Pedraz sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que este jueves emitió un informe en el que veía prematura la imputación de la formación socialista, a pesar de que veía indicios de conductas presuntamente delictivas.

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