El juez rechaza la recusación de Zapatero a la segunda joyería para tasar las joyas y niega "riesgo" de parcialidad

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha inadmitido la recusación planteada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la segunda joyería requerida para la nueva tasación de las joyas intervenidas en su despacho, alegando que no existe el "riesgo" de "parcialidad" que denunciaba la defensa del exlíder socialista.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado argumenta que existen "garantías procesales" que "neutralizan cualquier eventual riesgo derivado de la apariencia de parcialidad denunciada".

La semana pasada, el abogado de Zapatero solicitó una recusación ante la "aparente falta de imparcialidad y objetividad del perito" que puede desembocar "en un interés directo en que el resultado de la pericial sea acorde con lo manifestado públicamente".

Pocos días antes, el juez solicitó a la joyería Yanes que informase "sobre los distintos extremos de las piezas de joyería, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad", entre otros.

Todo ello se enmarca en la pieza separada que abrió Calama contra el expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

A su vez, el magistrado investiga a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea 'Plus Ultra' durante la pandemia.