Junqueras no cree que con Cuerpo y España lo tengan más fácil para negociar la financiación para Cataluña

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante la conferencia 'Una nueva ambición nacional', en el Auditori Nacional, a 30 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sostenido este martes que no cree que negociar la financiación de Cataluña y los presupuestos con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el nuevo ministro de Hacienda, Arcadia España, vaya a ser más fácil que con su predecesora María Jesús Montero.

Así lo ha sostenido en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' en 'Tele 5', recogida por Europa Press, en la que ha dicho que, al margen del relevo a Montero, el PSOE "no lo pone fácil" y tiene como prioridad "proteger su concepción de poder estatal", por lo que una negociación con los socialistas es "extremadamente complicada".

No obstante, ha reiterado que su partido ha acordado con el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez "avances importantes", entre los que destaca el cambio de modelo de financiación autonómica "que llevaba caducado 14 años" y que contempla un aumento de los recursos de la comunidades en 16.000 millones de euros para el año 2027, al haber incrementado al 55% -en un 5%-- y al 56,5% --un 6,5% más-- la cesión del porcentaje del IRPF y del IVA respectivamente, a las autonomías.

En este sentido, ha defendido que el IRPF se debería gestionar desde las autonomías para "acercar la gestión a la ciudadanía", lo cual, ha agregado, conlleva que los republicanos seguirán "intentando llegar a acuerdos" con la Moncloa.

SI ILLA NO NEGOCIA, NO TENDRÁ PRESUPUESTOS

Interpelado por la retirada de presupuestos autonómicos en Cataluña, Junqueras ha negado que el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, lo haya hecho por ordenes de 'Ferraz' para no perjudicar a Montero en las elecciones andaluzas del 17M.

"Estoy convencido que Illa ha retirado los presupuestos porque en algún momento decidió presentarlos sin haberlos negociado con nosotros y es imposible que nosotros aprobemos aquello que no se negocia", ha zanjado el líder independentista los rumores que vinculaban la retirada de presupuestos de Illa del pasado 18 de marzo con los intereses electorales del PSOE de Andalucía.

Además, ha agregado que España lleva desde 2023 sin presupuestos porque, además de que "al PSOE a menudo le cuesta cumplir sus compromisos", ni ERC ni socialistas quieren renunciar a sus objetivos.

PP, Vox y AlIANÇA SON "FRANQUICIAS DEL TRUMPISMO"

En otro orden de cosas, el exvicepresidente de la Genralitat catalana ha cargado contra el PP, Vox y Aliança Catalana por considerarlas "franquicias del trumpismo en Europa" responsables del "desastre" que están provocando los conflictos de Oriente Próximo en las economías mundiales.

Así lo ha sostenido después de reiterar la posición reacia de ERC frente a la guerra en Irán "inútil y contraproducente", por la que "pagan inocentes" en los territorios beligerantes y la ciudadanía con los aumentos de precios.

Por ello, ha pedido al electorado que recuerde que los partidos liderados por Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Silvia Orriols son responsables de que vean como "los precios no paran de subir".