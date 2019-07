Junts aún no ha decidido su voto en la investidura, pero da por hecho que Sánchez quiere elecciones

Publicado 16/07/2019 11:47:00 CET

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts per Cataluña en el Congreso, Laura Borràs, considera que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene "muchísimas ganas de ir a elecciones" y ha hado por hecho que no saldrá investido la semana que viene en una votación para la que su grupo aún no ha tomado una decisión.

En declaraciones en el Congreso, Borràs ha señalado que "todos los mensajes" que envía Sánchez --quien ha dado por rotas las negociaciones con Unidas Podemos -- "no son especialmente alentadores".

"Parece que Sánchez tiene muchísimas ganas de ir a elecciones", ha comentado, incidiendo en que la "responsabilidad" de gobernar es suya aunque todo indica que la quiere ejercer y prefiere "hacer pasar a la población por lo que representan unas nuevas elecciones".

En cualquier caso, Borràs ha recalcado que Junts está dispuesta a volver a hablar con los socialistas pero subrayando que es a Sánchez a quien le correspondería dar el paso y decir qué "propuesta tiene Cataluña".

Respecto a su voto en el debate de investidura de la próxima semana, la portavoz ha indicado que aún no está decidido. Los diputados de Junts que están en prisión aguardando la sentencia del 'procès' se mostraron a favor de la abstención pero, según ha explicado Borràs, el grupo tiene que evaluar "conjuntamente" su decisión final.