Junts confirma que votará en contra del 'escudo social' por ser "injusto" con el pequeño propietario

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso vota la convalidación o derogación de los decretos leyes que- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado que su partido votará en contra del nuevo real decreto ley de 'escudo social' que incluye, entre otras cuestiones, la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un 'fondo buitre' y del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.

Nogueras ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez intentó colar la semana pasada en un mismo decreto las pensiones con "el tema de las okupaciones", pero desde su formación no se "comieron el sapo" pese al "chantaje, las presiones y las mentiras" del Ejecutivo. "El Gobierno español ha tenido que rectificar", ha resaltado.

No obstante, la portavoz de Junts ha anunciado en un vídeo publicado en 'Instagram' que, tras leer "la letra pequeña", votarán en contra de prorrogar las medidas sobre la moratoria antidesahucios al entender "que no sólo no soluciona el problema, sino que es injusta", por lo que el decreto del Ejecutivo previsiblemente no saldrá adelante en la Cámara Baja.

"El coste de este escudo social, del que tanto se llenan la boca las llamadas izquierdas españolas, lo están pagando el pequeño propietario y los vecinos", ha reprochado.

En declaraciones difundidas previamente por Junts, Nogueras ha defendido que el coste de la moratoria de los desahucios de personas vulnerables debería correr por cuenta del Gobierno. "Si hay dinero para pagar millones de euros a los inspectores de Hacienda, tiene que haberlos para pagar a aquellas personas que realmente lo necesitan", ha subrayado.

Según Nogueras, el Ejecutivo de coalición ha tenido "seis años para encontrar una solución" a lo que ella denomina "el problema de las ocupaciones", pero ha sido incapaz de "hacer los deberes" en esta materia.

Junts, eso sí, ya había garantizado su apoyo al decreto ley específico de las pensiones, al tiempo que se ha felicitado de que finalmente el Ejecutivo haya accedido a incluir la revalorización de las pensiones en una norma específica.

ACUERDO PNV Y GOBIERNO

El PNV anunció que había logrado un acuerdo con el Gobierno para ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, lo que evitará "que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables" al tener que asumir "la carga del impago a la que se les obligaba".

Posteriormente, el Consejo de Ministros daba 'luz verde' al nuevo 'escudo social', que se aprueba después de que el pasado 27 de enero el Congreso tumbara la convalidación de un único decreto en el que se incluían la subida de las pensiones y la prórroga del las medidas sociales, donde se suspende los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional "cuando el arrendador es un gran tenedor o un 'fondo buitre'".

De esta manera, se mantiene el 'escudo social' que protege a las personas inquilinas sin alternativa habitacional que, por causas sobrevenidas, no pueden afrontar el pago del alquiler.

Sin embargo, en línea con el acuerdo entre el Gobierno y el PNV, las personas propietarias de una o dos viviendas (o en situación de vulnerabilidad) no se verán afectadas por la prórroga de este 'escudo social' y corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para los inquilinos vulnerables.

Este acuerdo ha sido criticado por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que lo ha calificado de "asco absoluto". "El PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que 'sólo' tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad", ha escrito en 'X'.