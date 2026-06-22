Junts critica que el PSOE se "escandalice" con el trato a Aldama mientras su ministro ha sido condenado a 24 años

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, y el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep María Cruset, ha criticado que los socialistas se "escandalicen" del trato recibido por el empresario Víctor de Aldama en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Mascarillas cuando José Luis Ábalos, que era ministro del Gobierno de Pedro Sánchez y responsable de Organización el partido, ha sido condenado a 24 años de cárcel.

"24 años de prisión al secretario de Organización y ministro todopoderoso, y todos los socialistas escandalizados por quien ha colaborado con la justicia --ha escrito el diputado en la red social X--. ¡La justicia señalando la luna y ellos mirando el dedo!".

En una sentencia acordada por unanimidad en el caso de los contratos de mascarillas durante la pandemia, el Supremo ha condenado al exministro socialista de Transportes a 24 años y tres meses de prisión, la más elevada a un miembro del Gobierno en los últimos años, y ha impuesto otra pena de 19 años y ocho meses a su asistente, Koldo García, por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que los absuelven de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.

Y a Aldama, el empresario que pagaba los favores, le han condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero dejan en suspenso su ingreso en prisión atendiendo a su colaboración con la Justicia para esclarecer la trama de las mascarillas.