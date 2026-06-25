Junts espera que el PSOE "medite" la propuesta que lanzó en el Congreso y "empuje" a Sánchez a apartarse del Gobierno

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado que espera que el PSOE "medite" la propuesta que lanzó en sede parlamentaria y "empuje" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "apartarse" del cargo, tal y como ocurrió con el primer ministro británico Keir Starmer, a la vez que ha afeado al resto de partidos que no hagan "propuestas" para desbloquear la situación política española.

En declaraciones a 'La hora de La 1' (TVE), recogidas por Europa Press, Nogueras ha defendido la idea que lanzó al jefe del Ejecutivo porque la legislatura "es insostenible" y "está paralizada" por la corrupción. Ha recordado además los pasos de la formación independentista en los últimos meses ante los incumplimientos de Sánchez.

"Hace un año presentamos una PNL para que el presidente se sometiera a una cuestión de confianza. Él la descartó, y fuimos los primeros en pedirle elecciones", ha relatado la portavoz parlamentaria, quien considera que la actividad en el Congreso está "paralizada", sin aprobarse leyes como la de multirreincidencia, o autónomos, y provocando un "malestar normal" en la ciudadanía, que "al final quien lo capitaliza son los extremos, sobre todo la extrema derecha".

"Frente a este escenario", Nogueras ha defendido que Junts es el único grupo parlamentario que "pone encima de la mesa una propuesta, que además es legítima y democrática", que se ha utilizado ya en otros países europeos, como recientemente en Reino Unido con Starmer. "No es una propuesta fuera de lugar, al contrario, son las que están utilizando otras democracias", ha exclamado la dirigente independentista.

MEDITACIÓN

Así, ha afeado al presidente del Gobierno que no acepte la propuesta de Junts. "Me sorprende que Pedro Sánchez sea de los pocos políticos que no quiere tomar decisiones y que espera que tomen las decisiones los partidos de la oposición", ha afirmado.

Dicho esto, Nogueras ha recordado que Starmer también se negó al principio a apartarse del cargo de primer ministro pero luego sí lo hizo, presionado por su partido. "Cuando te hacen una propuesta de apartarse, hasta que tú no te das cuenta de que eres el problema, necesitas un poco de meditación", ha avisado a Sánchez.

En este contexto, ha pedido al PSOE que ahora haga "meditación" sobre la propuesta de Junts, porque son los que tienen "el poder para empujar" al líder socialista "a apartarse". "Si es que ponen por delante del partido al país y a la figura personal de Pedro Sánchez", ha recalcado.