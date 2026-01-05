Jupol vuelve a denunciar el "escándalo" de las medallas pensionadas para mandos jubilados de Policía afines a Marlaska

Archivo - El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande- Marlaska entrega una medalla a un policía, durante los actos celebrados por el Día de la Policía, en Logroño (España), a 25 de septiembre de 2019. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol ha anunciado este lunes que volverá a los tribunales ante el "nuevo escándalo de medallas pensionadas a comisarios jubilados" de la Policía Nacional, en alusión a la concesión de la Cruz de Plata, a seis altos cargos ya retirados y uno en activo.

En un comunicado, Jupol ha denunciado que el Ministerio del Interior utilice la Orden al Mérito Policial como "premio de jubilación" hacia comisarios jubilados "afines a Marlaska", ya que las medallas llevan aparejadas un aumento vitalicio de las pensiones una vez retirados de la Policía Nacional.

El sindicato alega que estas condecoraciones suponen "un abuso injustificable" y reprocha a Interior que pervierta "el sentido original" de estas distinciones "creadas para reconocer méritos extraordinarios en el servicio", y las convierta en un "premio de despedida" para "quienes han desarrollado su carrera en despachos, lejos de la realidad operativa".

"Estamos ante un uso clientelar, vergonzoso y completamente injustificado de unas medallas que deberían premiar sacrificio, riesgo y méritos profesionales, no ser una paga extra encubierta para altos cargos", ha denunciado el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez.

Desde el sindicato argumentan que se trata de una práctica que ya han denunciado en "numerosas ocasiones" y que se realiza "sin cumplir con los requisitos que exige la propia normativa de condecoraciones", lo que constituye, a su juicio, "una actuación arbitraria y contraria a Derecho".

DOS PERIODOS DE MEDALLAS PARA "INCREMENTAR EL GASTO"

Asimismo, Jupol ha criticado que Interior establezca dos actos de entrega de medallas al mérito policial al año, "sin incrementar el número de condecoraciones", ni "modificar una normativa obsoleta aprobada en época de Franco" y "con el único objetivo de incrementar el gasto y premiar a los comisarios jubilados".

En este sentido, aseguran que la nueva convocatoria responde "únicamente" a "complejos institucionales respecto a la Guardia Civil" --que realiza también dos entregas anuales-- pero "no supone ningún avance real para los policías nacionales".

"Mientras los policías siguen enfrentándose a agresiones, sobrecarga laboral, falta de medios y pérdida de poder adquisitivo, la Dirección General prefiere distraerse en medidas estéticas que no aportan nada al colectivo", esgrimen, advirtiendo que desde el sindicato seguirán "defendiendo un sistema de condecoraciones justo, transparente y moderno" que "reconozca el mérito real y no se base en decisiones arbitrarias ni en comparaciones con otros cuerpos".

ACCIONES JUDICIALES Y UNA REFORMA "URGENTE"

Así las cosas, Jupol ha anunciado que pondrá en marcha acciones judiciales inmediatas para impugnar la concesión de estas medallas, tal y como ya ha hecho en anteriores ocasiones.

"La norma franquista que sigue rigiendo el sistema de condecoraciones es un coladero para el amiguismo y la arbitrariedad. Es urgente su derogación y sustitución por una legislación que premie el mérito real y no el cargo", ha señalado la organización sindical.

Con todo, reiteran que dicha concesión "no es un hecho aislado" y que "forma parte de un patrón reiterado de premiar a quienes menos lo necesitan y castigar a quienes sostienen el servicio público con su esfuerzo diario": "Mientras la Escala Básica ve cómo se recortan drásticamente las condecoraciones, incluso cuando existen propuestas fundamentadas, los altos mandos siguen acumulando privilegios sin justificación objetiva".

"No vamos a permitir que se siga manchando el prestigio del cuerpo con decisiones políticas y clientelares. Estaremos en los tribunales todas las veces que haga falta hasta que se ponga fin a esta vergüenza", concluyen.