Justicia niega que la petición de traslado de jueces y fiscales de Cataluña sea una "huida" del independentismo

El PP pide al Gobierno que no se mantenga "callado" para "apaciguar" a los partidos secesionistas

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, ha afirmado este jueves en el Senado que el traslado que solicitan los jueces y fiscales destinados en Cataluña sea una "huida" del independentismo, sino que se trata de peticiones "constantes" en esa región al no existir un cuerpo de opositores.

En la Comisión de Justicia del Senado, la senadora del PP Esther Muñoz ha preguntado a Dolz por las medidas que tiene previstas el Ministerio de Dolores Delgado para evitar la "huida" de jueces y fiscales en Cataluña por el "acoso" que sufren. Así ha puesto el ejemplo del reciente ataque que ha recibido el juez del Tribunal Supremo instructor del 'procés', Pablo Llarena, en su casa en Sant Cugat del Vallés o el depósito por parte de los CDR de excrementos en las puertas de varios juzgados catalanes.

Dolz, que ha condenado el acto cometido este miércoles contra la vivienda del juez Llarena, ha dicho que "ese tránsito de ir destinado a Cataluña y volver, no hay que vincularlo exactamente a la conflictividad generada en la Comunidad Autónoma". Así, ha explicado que es algo "constante" porque al no haber un cuerpo opositores esa región, todos los funcionarios destinados allí "quieren volver a su tierra". "No es tanto una huida sino que es el derecho de un ejercicio legítimo del concurso de traslado libre", ha añadido.

"NO AGUANTAN LAS PRESIONES"

Sin embargo, la senadora 'popular' ha mostrado su discrepancia con el secretario de Estado y ha asegurado que los miembros de las carrera judicial y fiscal "han decidido irse porque no aguantaba la presión de los independentistas". Es más considera que el Gobierno se mantiene "callado" al respecto porque los partidos independentistas fueron los que dieron el apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "estar dónde está".

En esta línea, Muñoz ha criticado esta actitud para "apaciguar" a los independentistas cuando después los políticos de esos partidos "le tiran la pelota" y critica las actuaciones de los socialistas. Con ello se refería a la duda que ha planteado en esta misma comisión el senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries sobre la independencia judicial a raíz de la sugerencia del líder del PSC, Miquel Iceta, al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que abandonen la vía unilateral para no perjudicar a los procesados.

"La Constitución es la línea roja que no se puede atravesar", ha respondido Dolz, al igual que "garantizar separación de poderes" y la "independencia judicial". "El respeto a las instituciones forma parte de la Constitución y los tribunales merecen todo el respeto", ha concluido.