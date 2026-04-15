Un juzgado cita a Montero el 4 de junio a una conciliación con el alcalde de Algeciras por presuntas injurias

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a 10 de abril de 2026, en Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Madrid ha citado a la exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a un acto de conciliación el próximo 4 de junio que reclamó el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, previo a decidir si se querella contra ella por presuntas injurias y calumnias.

Así lo ha acordado la Plaza Número 56 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, según ha adelantado 'El Confidencial' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Landaluce presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de querella contra Montero tras unas declaraciones realizadas el pasado 13 de enero en un acto del PSOE en las que le "imputó falsamente haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género", según explicó su abogado.

Su letrado detalló que en la demanda se le exige a la también exministra de Hacienda una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.

A la vez, indicó que son objeto de la demanda declaraciones posteriores en las que Montero "volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de 'Alvise' Pérez", el eurodiputado, "en las redes sociales y que había sido ya archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año".

Para ese acto de conciliación, ni Montero ni Landaluce están obligados a acudir personalmente al juzgado, ya que en estos casos es suficiente que estén presentes sus abogados o procuradores.