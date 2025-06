Koldo le dijo a Ábalos que Cerdán intentó "colocar" en Transportes a gente de Acciona el día de la investidura de Puente

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.- Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

Las grabaciones realizadas por el ex asesor ministerial Koldo García revelan que le dijo al ya ex ministro de Transportes José Luis Ábalos que el hasta el jueves secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, había intentado "colocar" a gente de Acciona en ese departamento el mismo día de la toma de posesión de Óscar Puente como su sucesor en el cargo.

La conversación, que forma parte de los audios encontrados por la Guardia Civil en los dispositivos electrónicos requisados a García en los registros efectuados en febrero de 2024, se remonta al 23 de noviembre de 2023 y tiene como interlocutores al propio Koldo y a Ábalos.

"Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona", le dice García, en alusión a una persona que la UCO indica en su último informe que podría ser Justo Vicente Pelegrini, CEO de Acciona Construcción en España. "¿Ahora mismo?", quiere saber Ábalos. "No, el día que estuvimos aquí", le precisa pero el ex ministro insiste: "¿Y esto cuándo?". "El día de la investidura de Óscar, ¿no le vistes?", le contesta. "Sí, en la toma de posesión", valida Ábalos.

Ante lo que Koldo continúa: "Ah, sí eso, bueno, perdona, vale, me he explicado mal. Y está intentando colocar a un par de personas que le ha pedido Acciona". "Qué cabrón", espetó el ex ministro.

"Jefe, que no somos tontos, es decir, que yo lo sé todo. Lo único que estoy diciendo es que Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha", reitera Koldo. "Sí, claro, totalmente", confirma Ábalos.

Su ex asesor le insiste en que "Óscar sí habla con Santos y le escucha y le hace caso". "Yo lo que le voy a pedir a Santos, es decir, dame un par de obras y vete a tomar por culo...", añade, expresando su enfado con Cerdán porque llevaba más de un año sin cogerle el teléfono.

Tras el desahogo --"bueno, ya vale"-- vuelve al tema principal y comenta a Ábalos: "Quiere hablar contigo Pepe para que hables, que me ha dado un nombre, Javier Herrero, para ver si los podéis meter en algún puesto con Óscar".

Se refiere de esta forma al ex director general de Carreteras, que fue cesado en octubre de 2022 y que, según el último informe de la UCO, fue una de las personas de las que se valió Koldo, junto con la otrora presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, para los presuntos amaños de obra pública.

"Yo no sé si le dijiste a Óscar o no el nombre de Vicente de Adif o el de Samuel", cuestiona, en referencia --según la UCO-- a Vicente Calzado, antiguo director de la sociedad pública EMFESA, donde acabó contratada una amiga de García. "No, no he podido hablar (...) No he llamado", le confiesa Ábalos. "Pero en la toma de posesión decían que tú estabas en primera fila", le increpa Koldo. "Bueno, y qué, pero ahí no se habla", zanja el otro.

"No, pero pensé que te diría: 'Oye, nos vemos la semana que viene'", razona García. "Eso espero yo, pero ya le he mandado un WhatsApp, por un rollo (...) Lo normal es que me llame, eres amigo, que te doy confianza", la añade Ábalos.

ATENDER PETICIONES SOLO DE LA "GENTE FIEL" DEL "PARTIDO"

En este contexto, García hace hincapié en la necesidad de que Ábalos solo atienda las peticiones que le lleguen de "gente fiel" a él --"la gente del partido", puntualiza el ex ministro-- y pedir para él mismo "una salida digna".

Sobre esto, Koldo le dice que va a "intentar pedir a Santos" que le dé "dos obras". "Yo ahí consigo medio kilo fácil. Y se lo voy a pedir directamente y sé a quién. Entonces lo que me da, yo la mitad te la voy a dar, la otra mitad es para pagar mis gastos y todo lo demás", le promete.

"Yo no tengo ya ni para pagar las cuotas de mi hipoteca", le dice Ábalos. De hecho, le cuenta que no tiene "un puto duro" y que va "con 50 euros toda la puta semana". "Eso sí, lo estoy estirando que te cagas", afirma.

García le replica: "Pues tu hijo debe tener dinero tuyo, por cojones". Y Ábalos concede: "Sí, me va dando 1.000, 4.000, y aún así... La verdad es que me he fundido mucho, solamente en alquileres yo me he gastado un huevo", asume. Koldo cuantifica que el ex ministro se habría gastado "470.000 en dos años".

Koldo reitera que lo que quiere es que Ángel Contrera, ex presidente de Adif, le ayude pero que no puede "hasta que no se decida quién se queda y quién no". A este respecto, le cuenta a Ábalos que "Vicente (Calzado), el de Madrid, el de su mujer la rubia y su hijo", "ha entregado al jefe de gabinete de Óscar un 'planning' de estructura de Adif". "Qué quiere, ser algo de Adif", interroga Ábalos. "Si puede serlo, vale", le verifica García.