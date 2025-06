Koldo se quejó a Cerdán de que le habían marginado pese a sus "recados" para "todo el mundo": "Ha dicho el presi..."

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

Aseguró que dirigentes socialistas estuvieron "hablando con el presidente": "Dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo recoge audios en los que el exasesor ministerial Koldo García se quejó al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de que le habían dejado "tirado en una esquina como una colilla" a pesar de los "recados" que hizo "a todo el mundo".

"A mí me han venido (...) que he ayudado, (..), Pepe Bono, Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo (...) yo te prefiero a ti, ¿o no?", le preguntó a Cerdán, apuntándole que estos "venían a pedir a José" --supuestamente Ábalos-- los citados recados con la expresión "ha dicho el presi...".

Según sostienen los investigadores en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos se quejó de llevar "dos años y tres meses tirado en una esquina, como una colilla. "Tengo una hipoteca, dos, dos hipotecas, y tengo una hija y una mujer y vivimos de la pensión", le indicó.

Entre sus quejas, plasmadas en una conversación mantenida en diciembre de 2023 -meses antes de su detención--, Koldo también se refirió al hecho de que la Guardia Civil le estuviera siguiendo. "Cojo la escopeta de caza o cojo el subfusil que tengo de asalto (...) No, no jodas más de la cuenta, digo, no vaya a ser que se me crucen los cables", le habría espetado a uno de los agentes encargados de las vigilancias.

"SE LLEGÓ AL PRESIDENTE PORQUE YO QUISE"

"Lo que no cayó nadie, eso es muy muy gracioso, es que no solo me estaban investigando a mí, también estaban investigando a Salvador Illa, al secretario de Salvador, a José (Ábalos), al hijo de José. Había 28 personas implicadas en la investigación, que sigue abierta", le explicó Koldo a Cerdán.

El exasesor ministerial continuó con sus comentarios y aseguró que, incluso, "se llegó al presidente", sin aclarar si se refería a Pedro Sánchez. "Se llegó porque yo quise que se llegara. Lo que me gustaría a mí que llegara también al jefe, o sea hablo por ti, es que yo llevo dos años y tres meses escondido en una puta esquina", recalcó.

En ese punto, Koldo sacó pecho de sus labores para el partido. "Yo hice absolutamente todo lo que me han pedido, incluso a él, porque él -en alusión al presidente-- me pidió unas cosas a través de José (Ábalos) ¿vale? Las hice y he desaparecido. Yo nunca he dado un problema, sé, yo sé que también, tú me felicitaste a mí y me dices, me dijiste, dice bueno mira, no vale para hacer recados, pero no vale para estar de asesor de un ministro", añadió.

En esa charla con Cerdán, Koldo también le explicó que mandó un "recado con un par de personas" al presidente. "Llegó a Óscar López, Antonio Hernando, hablé con José Luis y sin que dijeran nada ¿Qué es lo que hice? (...) Yo le dije, lo que hice llegar, lo tengo aquí. Me dijeron que en el Parlamento Europeo estuvieron hablando con el presidente y el presidente dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto", apuntó.

ENVIAR A ÁBALOS "A UNA EMBAJADA POR AHÍ"

Koldo lamentó en otra de las charlas que ambos mantuvieron "la cabezonada del presi", supuestamente, con la salida de Ábalos de la formación. "José (Ábalos) no es un corrupto, Santi, hazme caso", le dice a Cerdán. "No, no. Por lo menos ahí, eh, lo suyo hubiera sido que le hubiera mandado (a Ábalos) a una embajada por ahí", le replicó el dirigente socialista.

Su exasesor, sin embargo, sostuvo que Ábalos "se está buscando las habichuelas por otro lado". "Yo lo haría también", reconoce Cerdán. Koldo, sin embargo, critica que "el jefe" diese una directriz. "Que no hablemos con él y que lo marginemos", le apunta. "No hombre, no ha dicho que le marginemos", le matiza Cerdán.