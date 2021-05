Leguina anuncia que se defenderá en los tribunales si Sánchez le expulsa del PSOE

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha anunciado este viernes que acudirá a los tribunales si se formaliza su expediente de expulsión del PSOE y ha señalado que la intención de sacarle del partido viene directamente del Secretario General y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Leguina ha adelantado su intención de acudir a la justicia para defender su derecho de "crítica" como militante y ha reconocido que le "duele" que quieran echarle. En este sentido ha asegurado que no se dará de baja voluntariamente y que si finalmente es expulsado, volverá "cuando se vaya Sánchez".

En este sentido Leguina ha afirmado que "la amenaza" de expulsión viene personalmente de "Sánchez" aunque aclara que por el momento no ha recibido "ninguna notificación" y ha mostrado su sorpresa por la reacción del partido hacia él, como si fuera "el responsable de esta derrota" en referencia a los malos resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones a la Comunidad de Madrid, que ha calificado de "desastre" al igual que la campaña electoral.

"La culpa de este desastre la tiene Sánchez", ha criticado, al tiempo que se ha mostrado contrario al señalamiento en contra del candidato Ángel Gabilondo, que no recogerá su acta de diputado y de José Manuel Franco, que ha dimitido al frente de la Ejecutiva del PSOE-M. Más allá de la campaña electoral, Leguina ha apuntado hacia "el pacto de codos" con "los separatistas vascos y catalanes" que "no gusta a nadie en Madrid" como causa de la pérdida de votos. "Había otra solución que no se ha intentado", ha rematado.

SERÍA UN ERROR QUITAR PAGE Y LAMBÁN

Leguina ha criticado la falta de "debate" y "crítica" interna en el PSOE actual en el que han desaparecido los "organos intermedios". Una dinámica que según su análisis empezó con el expresidente José Luis Rodríguez "Zapatero" y "Sánchez ha llevado al extremo".

En esta línea se ha pronunciado en contra de una hipotética salida de líderes autonómicos socialistas críticos con Sánchez."Que se vayan preparando los llamados barones", ha advertido. "Quitar" al "presidente de Castilla la Mancha" Emiliano García-Page o "al presidente de Aragón" Javier Lambán sería "un error".

NIEGA QUE HICIERA CAMPAÑA POR AYUSO

El expresidente de la Comunidad de Madrid ha vuelto a negar que hiciera "campaña" por la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso junto al exdirigente socialista Nicolás Redondo Terreros, a quien también se ha abierto expediente de expulsión.

Así ha explicado que él y Redondo invitaron a un acto en la Fundación Alma Tecnológica a Gabilondo y a Ayuso, que finalmente acudió, pero no se habló de "política".

Finalmente, preguntado por la retirada de la política de Pablo Iglesias, la ha calificado como "un descanso para el cuerpo", aunque le ha agradecido que tuviera el "coraje" de "irse", algo que "no todos hacen."