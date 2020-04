La libre movilidad entre provincias solo se permitirá a partir de la "nueva normalidad" a finales de junio

En la fase 1 se podrá ir a segundas residencias que estén dentro de la misma provincia pero no a casa de familiares o amigos

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que la libre movilidad de los ciudadanos entre provincias solo se permitirá a partir de la fase de "nueva normalidad", es decir, como pronto, a finales de junio, cuando haya finalizado el proceso de desescalada que arrancará el próximo 11 de mayo. No obstante, sí permitirán desplazamientos a segundas residencias cuando estos estén dentro de la misma provincia, a partir de la fase 1.

Así lo ha asegurado, a preguntas de los medios, durante la comparecencia que ha ofrecido en Moncloa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado el plan de desescalada en la lucha contra el coronavirus, que tendrá cuatro fases antes de llegar a esa "nueva normalidad", comenzando por una "fase cero" o de preparación.

Según ha explicado, los movimientos interprovinciales que vayan más allá de los ya permitidos por el estado de alarma vigente --como es por ejemplo, acudir al lugar de trabajo--, sólo estarán permitidos una vez haya finalizado la desescalada, como pronto, dentro de seis semanas u ocho semanas, y siempre que esas provincias hayan entrado ya en esa "nueva normalidad".

"El planteamiento es que la movilidad interprovincial se producirá cuando lleguemos a la fase de nueva normalidad, cuando hayamos transitado desde la fase 0 hasta la fase de nueva normalidad", ha detallado, para añadir que esto implica que un ciudadano no podrá ir a su segunda residencia si esta está en otra provincia, "hasta que esas dos provincias no estén en la nueva normalidad".

En este punto, Sánchez ha aclarado, no obstante, que en el caso de que esa vivienda se ubique en la misma provincia que el domicilio habitual, "entonces sí podrá ir desde la fase 1". "Pero la movilidad interprovincial lógicamente tiene que estar restringida, para evitar la movilidad del virus de un área a otra", ha recalcado.

SÍ SE PODRÁ TOMAR EL VERMÚ EN UNA TERRAZA EN LA FASE 1

En cuanto a las visitas a domicilios de familiares y amigos, el presidente ha especificado que este tipo de desplazamientos no están contemplados en "la primera fase o fase cero". "Solo se van a poder hacer esos movimientos intraprovinciales, pero no a la casa de tu amigo o de un familiar. En función de la fase e la que estemos se podrá hacer, o no. En la primera fase, o en la fase cero, lógicamente no está contemplado", ha asegurado.

Lo que sí está contemplado en esa primera fase, según ha recordado, son otro tipo de actividades, como frecuentar la terraza de un bar que cumpla con todas la condiciones para ello. "A lo mejor se puede ir a tomar una cerveza o un vermú a una terraza con una determinada serie de condiciones de distanciamiento y de higiene que se tiene que garantizar por el pequeño establecimiento y los Ayuntamientos", ha apostillado.