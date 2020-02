Un libro rinde homenaje a los empresarios que, pese a la "mafia terrorista" de ETA, siguieron "construyendo el país"

Dirigentes patronales recuerdan que los empresarios no se sintieron "ni cuidados ni arropados" y se sentían como "víctimas silenciosas"

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Petronor ha editado el libro "Los empresarios y ETA. Una historia no contada" para recordar el sufrimiento que vivieron los empresarios por "la mafia terrorista" de ETA y que, a pesar de ello, desde "la soledad" y "sin perder la dignidad", continuaron "construyendo el país".

La presentación del libro ha tenido lugar este miércoles en Bilbao, con la presencia del presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, el director de relaciones institucionales y comunicación de Petronor, José Ignacio Zudaire, y algunos de los once autores del libro, entre ellos el catedrático de Derecho Internacional de la UPV/EHU, Juanjo Álvarez.

El libro ha sido prologado por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y los autores de la publicación, muchos de ellos periodistas, ofrecen una visión del sufrimiento que vivieron los empresarios durante la etapa de terrorismo de ETA. A lo largo de los distintos relatos, se analiza el contexto socio económico del momento y también se alude al impacto económico y social del terrorismo y a las circunstancias que vivieron los empresarios en cada territorio -Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra- como consecuencia de la acción de ETA.

En la presentación, Emiliano López Atxurra, que también incluye sus reflexiones en el libro, ha afirmado que la publicación es una "pequeña gota de agua en el océano de la memoria de este país".

El presidente de Petronor ha destacado que se ha querido poner el acento en el mundo empresarial y en su capacidad para "sobreponerse a la mafia terrorista para seguir apostando y, en consecuencia, seguir invirtiendo en el desarrollo tecno-industrial del país". Por ello, la publicación pretende ser un "sentido homenaje a personas de carne y hueso que han construido el país y estaban comprometidas con el país" y lo hicieron "desde la soledad y la incomprensión".

López Atxurra ha recordado a algunos que dieron su vida, entre los que ha citado a Aingeru Berazadi -primer secuestrado asesinado por ETA en abril de 1976- y ha señalado que eran años "difíciles" donde se coreaba en las calles" el mejor patrón, patrón colgado". Por ello, ha destacado el "trabajo bien hecho de mucha gente que en la soledad de la familia era capaz de seguir construyendo país y no abandonaron nunca este país".

"Es el momento de reivindicar el término 'empresario' y su figura, porque es la manera de homenajear a tantos jóvenes empresarios que salieron de las escuelas de Armería, de Peritos y de tantas otras... que constituyeron empresas desde la ilusión y el trabajo duro y que, por eso mismo, desde la dignidad de haber construido sus empresas desde la base, fueron capaces de afrontar un ambiente tóxico --y el riesgo de la amenaza y la muerte-- por decir 'no' al terrorismo mafioso", ha subrayado.

En su aportación al libro, López Atxurra subraya que fueron personas "comprometidas con el futuro" y que "hicieron país sin demagogias y discursos vacíos", y sin perder "nunca la dignidad". El presidente de Petronor, que destaca que "reconocer el pasado es la única manera de sobrevivir en el futuro", tiene una mención especial para "el sostén principal" que tuvieron en ese momento los empresarios y que fueron sus familias.

El presidente de Petronor insiste en que el libro es un "sencillo reconocimiento de memoria para que las generaciones futuras sepan que solo desde la dignidad y la lucha diaria se enfrenta uno a las dificultades" y que "si vivimos como vivimos, es gracias al esfuerzo de muchos empresarios que han ido construyendo el país". "Sin empresarios no hay futuro", subraya.

"Somos lo que somos gracias a ellos", añade. Por ello, apela a no perder "nunca" la "memoria de la dignidad" porque "solo con dignidad y esfuerzo se construye el futuro".

JUANJO ÁLVAREZ

Junto a Atxurra, uno de los autores, el catedrático de Derecho Internacional de la UPV/EHU Juanjo Álvarez, también ha participado en la presentación y ha coincidido en la importancia de la memoria, de no olvidar lo ocurrido durante los años de violencia de ETA y de "tomar parte por las víctimas".

El catedrático precisa en el libro que la "extorsión, chantaje, estigmatización, demonización, amedrentamiento, amenaza y el asesinato proyectado sobre una parte de la sociedad vasca" no supone "desconocer los infames episodios de terrorismo de Estado, los abusos policiales o las torturas". "Pero, mientras no digamos que no solo me pongo del lugar de las víctimas, sino que esto es radicalmente injusto, insoportable e inadmisible en la sociedad, no tendremos un mojón ético para poder convivir", ha añadido.

Álvarez señala que, para convivir la "base mínima es reconocer sin ambages" que "amenazar, chantajear y atentar" es "injustificable". El catedrático ha señalado, en este sentido, que "unos tienen más camino que andar que otros" y ha asegurado, ante las apelaciones a la épica revolucionaria para lograr la independencia, que lo que hacía ETA era "pura mafia".

En su relato del libro, Álvarez señala que, desde el primer momento, ETA puso "en el punto de mira a los empresarios" y recuerda que 33 de las víctimas mortales de la banda eran hombres de negocios, 55 empleados cualificados y 50 autónomos.

El abogado y profesor indica que la presión sobre las empresas fue "muy intensa" y que, según el informe Foronda, las compañías vascas soportaron un atentado cada tres días durante las décadas de acción "de terror" de ETA, incluyendo bombas, secuestros y asesinatos.

Además de los atentados mortales o de los secuestros, Álvarez destaca la extorsión a la que fueron sometidos los empresarios por parte de ETA en una "estrategia de financiación" de su actividad, aunque subraya que la mayor parte de los chantajeados no se "doblegaron a la extorsión" y se estima, según algunos análisis (Marrodán, 2014), que solo habrían pagado entre el 5 y el 6% de los extorsionados en Bizkaia, Navarra y Álava, mientras que en Gipuzkoa el porcentaje podría elevarse al 13%.

El libro precisa que, según los expertos, se calcula que ETA logró captar mediante la extorsión una cifra situada entre los tres y los cinco millones de euros.

En la publicación, se recuerda también que, de acuerdo con informes y datos de investigadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde el inicio de la actividad terrorista de ETA en 1968 hasta 2013 el coste directo provocado por ETA podría rondar los 25.000 millones de euros.

TESTIMONIOS

El libro recoge testimonios de cómo vivieron los empresarios aquella etapa y se incluye la impresión de algunos dirigentes patronales como el presidente de SEA, Pascal Gómez, que asegura que los empresarios no se sintieron "ni cuidados ni arropados, ni atendidos, más bien marginados".

En esa misma línea, el expresidente de Cebek, José María Vázquez Eguskiza, que ha acudido a la presentación, recuerda que los empresarios se sentían como "víctimas silenciosas", pero no resignadas "y sí positivas". "No renunciábamos a ninguna de nuestras acciones empresariales, a ninguna de nuestras acciones competitivas, a ninguna inversión", indica Vázquez Eguskiza, que añade que había "dos tipos de ciudadanos, los vascos preocupados y los no preocupados".

Además, recuerda que la mayoría del empresariado "resistió". "Ni cedió al chantaje, ni cerró la empresa ni se marchó", asegura en el libro.

Junto a estos testimonios y el de empresarios anónimos que recuerdan el "demoledor" momento en el que recibían las cartas de extorsión, también expresa sus impresiones el que fuera director de Investigación Criminal de la Ertzaintza entre 1999 y 2005, que cree que la sociedad tiene que tener "un gesto con el pequeño y mediano empresario, que ha sido uno de los pocos héroes verdaderos de esta película tan siniestra".