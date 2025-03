El líder de 'Gürtel' reconoce las adjudicaciones a la trama en Arganda del Rey y las mordidas: "Yo solía ser generoso"

Un total de 19 de los 20 acusados reconocen su participación en los hechos

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de la 'Gürtel', el empresario Francisco Correa, ha reconocido este lunes en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional su participación en la dinámica de adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña de Arganda del Rey, detallando los pagos que la organización efectuó a funcionarios para obtener contratos.

"A medida que se iban cumpliendo los trabajos pues yo solía ser generoso con ellos", ha asegurado Correa que, a preguntas del Ministerio Público, ha detallado que esa generosidad se traducía en "viajes, pagos en especie y organización de eventos como bodas".

Correa se ha expresado así en esta vista oral en la que, de un total de 21 acusados inicialmente, 19 ha reconocido los hechos. Uno de los procesados, José Luis Martínez Parra, falleció el pasado año, y tan solo un acusado, el empresario Luis Bremond, ha descartado alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

El líder de la trama, que se enfrenta a 29 años de cárcel, ha dejado claro que no se cerró "un pacto" de ningún tipo con los funcionarios de la localidad, sino que los pagos de todo tipo se fueron cerrando "a medida" que se iba trabajando en distintos proyectos y después de entablar "buena relación personal con ellos".

"Yo tenía realmente problemas con ellos porque yo quería que nos dieran mucho más trabajo y ellos repartían con otras empresas. Y entonces, a medida que nos veíamos o teníamos alguna comida, me decían que íbamos a organizar los juegos escolares o la cabalgata, aunque yo no me encargaba de ese tipo de cosas", ha explicado Correa, que ha detallado que quien "gestionaba directamente" estas cuestiones era la considerada administradora de la 'Gürtel', Isabel Jordán.

UNA MORDIDA DE 25 MILLONES DE EUROS

Correa ha sostenido que a quien "pedía" trabajo para las empresas del grupo era al que fuera teniente de alcalde y diputado en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, también acusado. El líder de la 'Gürtel' ha explicado que también se encargaba del pago de comisiones en efectivo, dando además las instrucciones para que se abonasen viajes a los otros acusados.

En su declaración, el acusado se ha referido a la comisión de 25 millones de euros que cobró del que fuera presidente de Martinsa y del Real Madrid Fernando Martín --que ha reconocido ese pago-- para la recalificación de una parcela en el municipio de Arganda del Rey en favor de su compañía.

Del total, la trama percibió 12 millones de euros en un banco en Mónaco y un ingreso de casi 13 millones de euros mediante una compañía off-shore en Ginebra que estaba gestionada por el broker Arturo Fasana.

El segundo acusado que ha declarado ha sido el 'número dos' de Correa, Pablo Crespo, que en su escrito de reconocimiento de hechos desvelaba la entrega de dádivas y cantidades en efectivo al propio Martín Vasco --la trama también pagó su boda y luna de miel-- y también al exalcalde de Arganda Ginés López Rodríguez o al que fuera responsable de Sociedad de Fomento y Desarrollo Juan Fernández Caballero.

A preguntas de la fiscal, Crespo, para quien la Fiscalía solicitó otros 29 años de cárcel, ha ratificado esas aseveraciones, dando detalle de qué cantidades se entregaron a los empresarios y concretando algunas de las adjudicaciones mas cuantiosas, como la de Martinsa.

EL EXALCALDE: "YO ESTABA INFORMADO, DEJÉ HACER"

El que fuera alcalde de Arganda del Rey Ginés López ha reconocido que cobró comisiones por valor de más de 545.000 euros, explicando cómo comenzó a colaborar con la trama. "El señor Correa en un momento me hizo un ofrecimiento que en un primer instante rechacé, pero que es verdad que luego efectivamente, erróneamente, acepté", ha señalado.

A partir de ese momento, López -que se enfrenta a 22 años y 6 meses de prisión-- recibió dádivas hasta "en dos o tres ocasiones". A preguntas de la Fiscalía, el exregidor ha explicado que las adjudicaciones en concreto no dependían directamente de él, sino que había "un consejero delegado que era un poco el responsable más o menos directo". "Con esto no quiero quitarme mi responsabilidad al respecto como alcalde. Yo estaba informado, yo dejé hacer", ha afirmado.

El exconcejal del Ayuntamiento de Arganda Benjamín Martín Vasco, que ha asegurado que cobró 363.000 euros en comisiones, ha señalado que Correa "se comportaba como el amo y propietario del Ayuntamiento de Arganda". Era el propio líder de la 'Gürtel', ha sostenido, el que decidía qué contratos iba a adjudicarse. "No había fiscalización y la poquita que hubiera se evadía", ha apostillado.

El que fuera contable de la trama, José Luis Izquierdo --Anticorrupción solicita para él 10 años y 6 meses de prisión--, ha dado detalles del pendrive que le fue intervenido tras el estallido de la causa y que recoge la contabilidad --en hojas en formato excel-- de las empresas de Correa.

"Yo no podía inventarme nada, además de que no podía porque no era mi cometido inventarme nada ni justificar nada. Yo lo único que cuidaba es que se cumplía esas entregas (de dinero) y que no hubiese el más mínimo error", ha aclarado el acusado, que ha asegurado que todo lo que ahí se refleja es real.

"MUCHOS CONTRATOS ERAN DIRECTAMENTE A DEDO"

La mencionada Isabel Jordán, para quien la Fiscalía pide 16 años y 6 meses de cárcel, ha explicado que conocían de antemano qué eventos iban a ser adjudicados a la trama. Eran Correa o Crespo los que la enviaban a "que fuera a Arganda" a ver al alcalde o al teniente del mismo para recibir detalles de esos proyectos.

"Muchos contratos eran directamente a dedo y lo que pasa es que luego se troceaba la factura o pedíamos a algunos proveedores que facturaran", ha detallado Jordán.

En una línea similar se ha expresado otro de los considerados administradores de las empresas de la 'Gürtel' junto con Jordán, Pablo Collado, que afronta 2 años de prisión y que también ha reconocido su participación en los hechos.

El que fuera dueño de Constructora Hispánica Alfonso García-Pozuelo, que ha venido reconociendo el pago de comisiones millonarias para la adjudicación de contratos públicos, ha ratificado este lunes sus afirmaciones, ahora en lo relativo al municipio de Arganda del Rey, y por los que se enfrenta a ocho años y seis meses de cárcel.

Por su parte, el expresidente de la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda del Rey Juan Fernández Caballero ha reconocido que favoreció a las empresas de la 'Gürtel' a cambio de una comisión, en su caso un viaje de 13.700 euros para su hijo. Por estos hechos afronta la misma pena que Correa y Crespo: 29 años de prisión.

En la sesión de este lunes también han reconocido su participación en los hechos el hermano de Benjamín Martín Vasco, Joaquín, el que fuera consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) Cesar Tomás Martín Morales y el extrabajador de la Sociedad Municipal para el Fomento Isaac García Requena.