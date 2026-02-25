El líder de IU destaca la "generosidad" y "coherencia" de Yolanda Díaz al renunciar como candidata a las generales

La ministra de Sanidad, Mónica García (d), el coordinador federal de IU, Antonio Maillo (c), y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), durante un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a 21 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado que la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a ser candidata a las elecciones generales es un acto de "generosidad y coherencia" política. También se ha descartado como aspirante a ser referente nacional del espacio.

En declaraciones remitidas a los medios por IU, ha agregado que su opinión personal es que el nuevo proyecto de la izquierda alternativa que impulsa su formación, Sumar, Comuns y Más Madrid debía estar acompañado por un relevo de liderazgos, donde todos tenían que "estar a la altura" del momento.

Maíllo ha desgranado que se trata de una decisión personal y que aunque él no relacionó la ausencia al acto de los partidos de Sumar del pasado sábado con este paso atrás de Díaz, al final se ha impuesto como un "sentido común" en la izquierda auque no estuviera planificado.

El líder de IU se ha congratulado de que Díaz continúe en el Gobierno porque es la mejor ministra de Trabajo y la garantía de que las cosas, en esa parcela, se van a seguir haciendo bien. "Yolanda Díaz es un activo", ha desgranado para agregar que fue clave también en lanzar una coalición en 2023 que permitió constituir el actual Gobierno de coalición.

También ha desgranado que IU, Comuns, Más Madrid y Sumar habían empezado un nuevo ciclo y que todos tenían muy claro que todo el servicio del "bien común". En su caso, se ha autodescartado como aspirante al liderazgo estatal de la izquierda al subrayar que su papel está en Andalucía, donde encabeza la candidatura de la confluencia 'Por Andalucía'. "Andalucía es muy importante para el proyecto político", ha apostillado.

También ha desgranado que no se tienen que caer en quinielas porque ahora lo fundamental es incorporar a aliados para decidir entre todos el futuro candidato. "Sería muy incoherente que hagamos todo, que dejemos hecho, que el pastel lo tengamos envuelto y cuando estemos envueltos se lo ofrezcamos a los demás", ha zanjado.