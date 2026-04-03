Líderes de izquierdas aplauden la coalición entre IU, Podemos y Sumar para las elecciones andaluzas

Archivo - (I-D) El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, el diputado de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, y el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntam - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Líderes de la izquierda alternativa al PSOE han aplaudido este viernes el acuerdo alcanzado por IU, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde Andaluz y Alianza Verde para confluir juntos a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo bajo la marca 'Por Andalucía', tras el fracaso de candidaturas separadas en los recientes comicios de Castilla y León y Aragón.

El coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en esta candidatura junta, Antonio Maíllo, ha calificado de "un paso más en la construcción unitaria" de 'Por Andalucía' la incorporación de Podemos, tras la experiencia de hace cuatro años, en la que la formación morada no pudo sumarte a tiempo a la inscripción de la coalición y sus aspirantes tuvieron que presentarse como independientes.

"Consolidamos la única alternativa real a Moreno Bonilla con más unidad. Vamos a por todas, con alegría, determinación y a la altura del momento histórico. Sea por Andalucía libre", ha señalado Maíllo en su cuenta de 'X'.

En la misma línea, el secretario general del Partido Comunista de España y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha señalado que el partido comunista andaluz tomó la iniciativa hace ya año y media para construir "un sólido proyecto unitario en defensa del interés general". "Esos esfuerzos culminan hoy con la más amplia alianza de la izquierda alternativa. Un ejemplo a seguir para las generales de 2027", ha escrito en la misma red.

Por su parte, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha destacado que hoy es un "día muy importante", ya que se ha alcanzado el acuerdo "que merece el pueblo andaluz". "Estamos preparadas para salir a ganar el próximo 17 de mayo. Bienvenidas todas las fuerzas políticas con mirada larga y paso firme en la defensa de la democracia. ¡Avanti!", ha publicado en 'Bluesky'.

Las líderes nacionales actuales de Podemos todavía no se han pronunciado sobre el pacto. Quien ya lo ha hecho es su responsable en Andalucía, el diputado autonómico Juan Antonio Delgado, que ha recordado que los militantes de su partido refrendaron el acuerdo.

"El pueblo andaluz quería unidad de la izquierda y hoy es una realidad. Por mi parte, absoluta generosidad. La prioridad es pensar y hablar de lo que importa a la gente: sanidad, el empleo y la vivienda", ha indicado en un tuit.

La nota discordante la ha dado el exsecretario de Organización de Podemos y exportavoz en el Congreso, Pablo Echenique, que ha subrayado en 'X' que de las de las ocho papeletas provinciales, "los morados encabezarán únicamente en la provincia de Jaén".

En cambio, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reaccionado con un "¡Bravo!" a la noticia. El diputado ha manifestado su disposición de participar en la campaña andaluza en actos por la unidad de la izquierda de cara a las elecciones generales. Ya celebró encuentros con el mismo objetivo en la capital con el portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado; otro en Euskadi con Oskar Matute, de Bildu; y tiene previsto otro día 9 en Barcelona con Irene Montero.