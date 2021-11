Javier Carcedo, responsable de RRHH en Urbiola Formación y Julia González, directora de Salón Look en Ifema Madrid

Javier Carcedo, responsable de RRHH en Urbiola Formación y Julia González, directora de Salón Look en Ifema Madrid - IFEMA

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Look Education Tour llevará la innovación, la belleza y la educación a seis ciudades de España junto con un evento final en la próxima celebración de Salón Look, durante el año 2022, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Este programa fue presentado el domingo 24 en Salón Look de la mano de Javier Carcedo, responsable de RRHH en Urbiola Formación y Julia González, directora de Salón Look en Ifema Madrid. Con un "innovador" formato con dos formadores y dos técnicas diferentes que buscan la excelencia, esta metodología pretende "dinamizar la actividad de manera que aporte frescura, acción y una variedad constante".

Para complementar la parte presencial de esta formación, cada uno de los shows del Look Education Tour serán retransmitidos en formato 'online'.

Durante el año 2022, se celebrarán estos eventos en diferentes ciudades de España; comenzarán en Bilbao de la mano de Carlos Valiente y Carles Sánchez, continuarán en Barcelona Pedro Muñoz junto con Antonio Calvo. La siguiente cita será Málaga, con Jesús de Paula y Javier Vila; a ellos le seguirá Madrid, en el recinto de Ifema Madrid, con Jorge de Sancho y Luciana Sabariz para concluir en Valencia, con Rafael Bueno y Ángel Díez. Todos los eventos se celebrarán durante la jornada de domingo de 10 a 14 horas.

En el marco de la celebración de Salón Look 2022, que tendrá lugar en Ifema Madrid del 21 al 23 de octubre, se organizará un evento final del que formarán parte todos los participantes del Look Education Tour by Urbiola y en el que se realizará una entrega de diplomas junto con una conferencia llevada cabo por Miriam Fernández, experta en comunicación.

La apertura de la compra de entradas para Look Education Tour by Urbiola se anunciará próximamente, de tal manera que para los profesionales de este sector les supondrá una ventaja para su posterior visita a Salón Look 2022.