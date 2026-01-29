López acusa a Feijóo y Ayuso de no leer "un libro en su vida" por decir que la regularización altera el censo electoral

Archivo - El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Complejo de la Moncloa, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado al Partido Popular de actuar con "insolvencia y mala fe" tras las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre un posible aumento del censo electoral a raíz de la regularización de inmigrantes.

En este marco, durante un acto de campaña en Aragón, Feijóo afirmó que el Gobierno "no tenía derecho a incrementar el censo de los españoles en más de dos millones de personas con la ley de nietos y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas", mientras que Ayuso sostuvo que se trata de "una trampa para provocar que puede alterar el censo electoral".

Ante estas afirmaciones, López ha reiterado en una entrevista de 'TVE', que las personas a las que aluden los 'populares' "no pueden votar en las próximas elecciones", después de que en el día de ayer, la cuenta en 'X' socialista insistiera en que "nacionalidad y regularización no es lo mismo".

"ES CAPAZ DE PENSAR QUE EL LIBRO DE ORWELL SE ESCRIBIÓ EN 1984"

El ministro ha cargado contra Feijóo, al que ha atribuido "un problema de preparación, de leerse los papeles e incluso de cultura general". "Es capaz de pensar que el libro de Orwell se escribió en 1984", ha señalado, antes de denunciar lo que considera una "banalización de la política".

En este sentido, López ha criticado que haya dirigentes que "no han leído un libro en su vida", que muestran "desprecio por la ciencia" y "ningún interés por la cultura ni por el conocimiento", lo que a su juicio se combina con la "mala fe" en el debate político. "Si lo que planteaban era insolvencia o mala fe, yo creo que son las dos cosas", ha afirmado.

Según ha señalado, desde el PP "lanzan el mensaje que sea con tal de hacer daño, sin contrastar antes", incluso cuando se trata de afirmaciones que, ha dicho, "son tan absurdas que se caen por su propio peso".

"Se gana mucho dinero generando odio y polarización, utilizando el poder de los algoritmos para generar todavía más dopamina en quienes quieren recibir ese odio", ha concluido.