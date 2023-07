López afirma que si PSOE gana habrá una coalición con Sumar pero están "abiertos a otros apoyos" si lo necesitan

No tiene "ningún complejo" en reconocer que han acordado "algunas cuestiones" con Bildu e insta al PNV a que "defina qué va a hacer"



BILBAO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSE-EE por Vizcaya al Congreso, Patxi López, ha afirmado que "todo el mundo sabe" que habrá coalición con Sumar si ganan las elecciones pero que si necesitan otros apoyos "están abiertos".

Tras destacar que el gobierno de PSOE y Sumar ha conseguido "la estabilidad" porque "todo ha salido adelante", ha remarcado que "214 leyes aprobadas en un legislatura tan compleja es un ejemplo de estabilidad sin precedentes" porque "las hemos tenido que ir aprobado a pulso, buscando los votos para que salieran adelante".

López ha indicado que el PSOE va a ir "a ganar las elecciones" y, después, ha añadido, "todo el mundo sabe que habrá una coalición, si ganamos las elecciones, con Sumar, y seguramente, si necesitamos otros apoyos, estamos abiertos a esos apoyos".

"Ya sabemos que los gobiernos de coalición lo forman dos formaciones políticas distintas y que tendrán diferencias en muchas cosas, pero la cuestión es llegar a los acuerdos y trasladar a la ciudadanía esa unidad en la marcha del gobierno, en las políticas del gobierno y en los objetivos del gobierno", ha reiterado.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López ha descartado que el PSOE se pueda abstener para que gobierne un Partido Popular sin Vox, y no contempla una repetición electoral porque está convencido de que el Partido Socialista va a ganar las elecciones.

Patxi López ha censurado que "solo se puede ser responsable o solo a uno se le categoriza de responsable si apoya a un gobierno del PP, pero el PP puede hacer lo que le dé la gana y ser el partido más antisistema cada vez que no está en el gobierno y que no ostenta el poder y le va bien". "Pues no, el Partido Socialista no va a morir de responsabilidad", ha afirmado.

López, que cree que "hay remontada" para el PSOE y que "muchos de los que se quedaron en casa en las elecciones municipales y han visto lo que sucede por haberse quedado en casa han reaccionado y van a ir a las urnas y eso va a hacer que ganemos en España y en Euskadi", ha dicho que "no es tanto miedo y temor", sino "un voto en defensa propia, un voto de decir no quiero que nadie me quite lo que tanto me costado conseguir, que nadie venga a recortarme los derechos, las libertades y a imponerme, cómo tengo que ser, a quién tengo que querer, qué tengo que leer o que puedo ver, porque esto ya está pasando".

"Con esas alianzas de extrema derecha entre PP y Vox, hemos visto ya cómo ha vuelto la censura y cómo se prohíben obras de teatro y películas y cómo negando la violencia machista, luego viene el cargarse las políticas que ayudan a las mujeres víctimas de la violencia o las políticas de igualdad", ha denunciado, para advertir que la retirada de las banderas LGTBI "no es más que un símbolo de lo que viene detrás, que es cargarse las políticas que defienden los derechos de este colectivo".

Por todo ello, se ha mostrado convencido de que la ciudadanía "va a usar su voto para seguir construyendo el país en el que quiere vivir y para parar a los que quieren construir un país en el que no quieren vivir".

López ha destacado, además, que "la gente cada vez decide más tarde su voto, incluso el propio día de las elecciones hay un porcentaje muy significativo de ciudadanos que deciden en ese momento lo que van a votar". En ese sentido, ha remarcado que "solo pueden salir dos alternativas, o un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez o una alianza de extrema derecha".

Asimismo, ha dicho que los ciudadanos, en esta campaña, "han podido ver qué significa cada una de estas cosas, han podido ver cómo el gobierno progresista ha hecho que esta economía es la que más crezca de toda Europa, pero que ha cogido los beneficios de esa economía y los ha redistribuido de manera justa ayudando a la inmensa mayoría de los ciudadanos".

"La ciudadanía ha podido ver también que uno de los candidatos de una de esas alternativas miente más que habla, permanentemente lanzando mentiras y, por lo tanto, que no merece ser presidente de un gobierno aquel que nos miente", ha indicado.

Asimismo, ha dicho que los ciudadanos "han podido ver lo que significa esta alianza entre el PP y Vox", porque "podíamos pensar que el problema era Vox, pero el problema es el PP", porque "el que ha puesto en cuestión la limpieza de las elecciones, en el país más garantista del mundo es el PP y el que ha ido a Europa, cuando se estaban negociando los fondos europeos para nuestro país, a decir que no nos los dieran ha sido el PP".

También ha censurado que "el que ha negado la legitimidad democrática" del Gobierno de Pedro Sánchez "desde el minuto uno de un gobierno salido de las urnas es el PP". "Quien ha estado jugando de manera inmoral con las víctimas del terrorismo para agredir al adversario político ha sido el PP, por lo tanto el PP es un problema para este país cada vez que no tiene el poder", ha reprochado.

RECONOCE SIN COMPLEJOS ACUERDOS CON BILDU

En esa línea, ha apuntado que, mientras que partidos como EH Bildu han sido "muy claros diciendo que no van a permitir, ni por activa ni por pasiva, que haya un gobierno de la derecha o de la extrema derecha", lo que "falta por definir es qué va a hacer el PNV".

Ante la exigencia del PNV de "más garantías" para el cumplimiento de los acuerdos firmados en la investidura de Pedro Sánchez, Patxi López ha considerado que ha habido "avances extraordinarios en todo lo que se acordó con el PNV" y ha destacado "lo bien que le ha venido a Euskadi este gobierno progresista, con la subida de las pensiones o del SMI, con el bono eléctrico o el transporte de cercanías gratuito, los fondos europeos o el acuerdo sobre once transferencias, cuando con el gobierno de Mariano Rajoy se consiguieron cero".

En ese sentido, se ha mostrado convencido de que, "en cuanto empiece la legislatura, hay algunas transferencias que son posibles de seguir negociando y que se hagan realidad". Tras preguntar al PNV si con su exigencia de "aumentar el precio" están "vendiendo el voto", ha pedido a los jeltzales que "se aclaren" sobre "si van a permitir, por activa o por pasiva, que haya un gobierno de extrema derecha".

Los socialistas, ha asegurado, "hablaremos y acordaremos con el convencimiento de que lo mejor para Euskadi es que haya un gobierno progresista como el que ha venido también a nuestro país" y ha dicho el PNV "tiene que optar por lo que le viene bien a Euskadi".

Sobre las declaraciones del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, reprochando al PSOE que, en esta campaña, esté "escenificando una distancia" con la coalición soberanista, López ha dicho que el PSOE "lo que defiende el proyecto del Partido Socialista y el gobierno progresista".

Tras asegurar que no tiene "ningún complejo" en reconocer que han acordado "algunas cuestiones" con EH Bildu, el candidato socialista ha advertido que un ejecutivo liderado por Alberto Nuñez Feijóo "llevaría como socio a un Abascal que ha dicho que se quieren cargar las comunidades autónomas, las autonomías y los autogobiernos".

Además, ha apuntado que "nunca en Cataluña había habido más de un 51% de independentistas o de gente que en ese momento se consideraba independentista hasta que gobernó el Partido Popular y alejó la política y el diálogo de la vida en Cataluña". "Y cuando no hay política, no hay diálogo, lo que hace es alimentar muchas veces el independentismo como reacción, porque hay gente que puede interpretar que España es el gobierno de Aznar, de Rajoy o de Abascal con Feijóo, pero eso sea el gobierno de España, pero eso no es España", ha manifestado.