López Miras, sobre la marcha de una diputada de Vox en Murcia: "El PP llegará a acuerdos con partidos, no con personas"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (c), a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido en la sede del PP en la calle Génova, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, se ha pronunciado este martes sobre la decisión de la diputada murciana Virginia Martínez de marcharse del Grupo Parlamentario de Vox y pasar al Grupo Mixto, proclamando que el PP "va a llegar a acuerdos con otros partidos políticos, no con personas".

En declaraciones a los periodistas a su llegada al Foro 'Wake Up' de El Español, López Miras ha señalado que no hace valoraciones de las situaciones internas de otros partidos, aunque ha defendido que el PP "entiende que lo que da certeza a la sociedad son los acuerdos políticos".

Y es que López Miras ve "más que evidente" la distancia que hay entre el PP y Vox, aunque ha defendido la posibilidad de llegar a acuerdos con el partido de Santiago Abascal primando "el interés general".

Por ello, el presidente murciano ha pedido "responsabilidad" a Vox, sobre todo en la situación que se puede generar en muchos municipios de la Región: "Que garanticen esa estabilidad necesaria para los ciudadanos".