Macron, recibido con honores por los Reyes en la primera visita de Estado de un presidente francés desde 2009

(I-D) Brigitte Macron, Emmanuel Macron, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia posan para los medios durante la recepción con honores en el Palacio Real - José Oliva - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acompañado por la primera dama, Brigitte, ha sido recibido con todos los honores por el Rey Felipe VI y la Reina Letizia en el Palacio Real en el arranque de la que es la primera visita de Estado de un mandatario galo desde 2009.

Los Reyes han dado la bienvenida en el Plaza de la Armería a Macron y su mujer a pie de coche, intercambiando un cálido saludo. Prevista para las 13.15 horas, la llegada se ha producido finalmente a las 14.00 debido a un retraso en el vuelo que traía a Madrid a la delegación francesa Tras saludar a los altos cargos de la Casa del Rey, los cuatro se han dirigido a la tribuna de honor, donde han podido escuchar los himnos de Francia y España acompañados por una salva de 21 cañonazos.

A continuación, Felipe VI y Macron han recibido novedades del jefe de la fuerza que ha rendido honores en la Plaza de la Armería, antes de saludar al jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, y pasar revista al batallón de honores de la Guardia Real.

Una vez completado este acto protocolario, que la Reina y Brigitte Macron han seguido desde la tribuna de honor mientras conversaban animadamente, ha tenido lugar el saludo a las respectivas delegaciones que acompañan a ambos jefes de Estado por parte de cada uno de ellos.

En el caso de España, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien Macron ha saludado de forma afectuosa con dos besos, han asistido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, así como los presidentes de Congreso y Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Para completar la recepción, el Rey y Macron han vuelto a la tribuna de honor, donde han presenciado el desfile de la Compañía de Honores con el que se ha cerrado el acto. Los Reyes han despedido al matrimonio Macron, que se ha subido al mismo coche que les ha traído y que les llevará ahora al Palacio de la Zarzuela.

Aquí está previsto un almuerzo al que seguirá un encuentro bilateral entre ambos jefes de Estado. Macron y la primera dama regresarán esta noche al Palacio Real, donde los Reyes ofrecerán una cena de gala en su honor a la que asistirán un centenar de invitados y cuyo menú será preparado por el chef Joan Roca.

EL TRATADO DE AMISTAD, EN EL SENADO

En torno a esa hora y muy cerca del Palacio Real, en el Senado, está previsto que tenga lugar el debate sobre el Tratado de Amistad con Francia para su ratificación después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional avalara que el texto es conforme con la Carta Magna, con la incógnita de cuál será el sentido del voto de los de Alberto Núñez Feijóo, que en el Congreso votó en contra.

La Cámara Alta, gracias a la mayoría absoluta del PP, había pedido al Constitucional que aclarara si el artículo que prevé la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros con una cierta periodicidad era conforme a la Constitución, pese a que los dos gobiernos habían llegado a un acuerdo interpretativo del mismo para fijar que se participará en reuniones ad hoc y no propiamente deliberativas.

Precisamente, el retraso en la ratificación por parte española del Tratado de Amistad, suscrito por Sánchez y Macron en enero de 2023 en la cumbre bilateral celebrada en Barcelona, ha sido uno de los motivos por los que la visita de Macron a España no se ha materializado antes.

Desde el Elíseo trasladaron la semana pasada antes de la visita de Estado su deseo de que se pudiera completar la ratificación del Tratado de Amistad cuanto antes "para reflejar el nivel de la proximidad con España" y se puso de relieve la voluntad de Macron de firmar acuerdos de este tipo con aquellos países con los que Francia tiene una relación más estrecha, como ocurre con Alemania e Italia, con los que ya hay tratados, o con Polonia, que se está ultimando.