Maíllo exige al PSOE "limpiar la casa" y que Sánchez asuma responsabilidades por confiar en Cerdán y Ábalos

El candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad en el patio de prensa del Parlamento Andaluz. - Joaquín Corchero - Europa Press

Avisa que Sánchez no puede estar a la "defensiva" y que por ello querían su comparecencia en el Congreso MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha pedido al PSOE que "limpie su casa" y asuma responsabilidades por haber elegido a personas "absolutamente desaconsejables" para puestos de máxima confianza, en referencia a los exsecretarios de Organización Santos Cerdán y a José Luis Ábalos.

Al tiempo, ha avisado que su formación estarán "muy atentos" a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, donde tendrá que dar explicaciones ante los supuestos casos de corrupción que afectan al entorno socialista.

"Nosotros queríamos la comparecencia de Sánchez porque no puede estar a la defensiva, ni a mirar para otro lado, sino dar la cara", ha afirmado Maíllo en una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco y en 'La Cafetera' de Radiocable, recogida por Europa Press.

En este contexto, el líder de IU ha sostenido que el Ejecutivo debe responder por la situación generada por los últimos casos conocidos, entre los que ha citado a Cerdán, Ábalos, el caso Plus Ultra, las informaciones sobre Zapatero y las llamadas "cloacas". "Hay que dar explicaciones, el PSOE tiene que resolver y limpiar su casa", ha reiterado.

Asimismo, Maíllo ha defendido que la izquierda debe ser "incompatible con la corrupción" y ha reclamado al Gobierno que adopte medidas de regeneración que, según ha lamentado, fueron acordadas hace tiempo y todavía no se han puesto en marcha.

En este sentido, el coordinador federal de IU, ha recordado, que su formación presentó 35 medidas, de las cuales 13 fueron asumidas, pero siguen pendientes de aplicación y que negoció personalmente.

SOBRE ZAPATERO: "APUNTA FEO"

Preguntado por la investigación que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Maíllo ha afirmado que "Zapatero no pertenece al Gobierno" y ha pedido separar ese caso de la situación del Ejecutivo. No obstante, ha considerado que lo que se ha conocido hasta ahora "apunta feo y apunta mal".

En este punto, ha abogado por regular la actividad de los expresidentes del Gobierno. "Hay que regularlas porque un Estado que ofrece a los expresidentes una vida digna después, ¿qué hacen dedicándose a actividades absolutamente desaconsejables?", ha planteado.

SOBRE ESTADOS UNIDOS Y LA DERECHA

Por otro lado, el líder de IU también ha cuestionado las reuniones del embajador de Estados Unidos en España con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el líder Vox, Santiago Abascal; y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una semana en la que se han conocido nuevas informaciones sobre distintos casos.

Maíllo ha sugerido que podría haber una "intervención" en la difusión de determinadas informaciones y ha pedido transparencia sobre lo que hablaron con el diplomático. "Sería un acto de transparencia necesaria también para saber lo que los dirigentes de la derecha y de la extrema derecha hablan con el embajador de Estados Unidos", ha dicho.