Maíllo ve sorprendente que Sánchez diga que Ábalos era un desconocido: En política hay que saber "hechuras" de tu equipo

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha admitido que le sorprende que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirme que el exministro José Luis Ábalos era un gran desconocido para él en el plano personal, cuando es de "primero de política" conocer las "hechuras" del equipo en el que depositas confianza para desplegar la acción política.

Al respecto, ha dicho que cada uno es responsable de sus declaraciones, aunque valora que Sánchez haya salido de forma contundente de Ábalos "sin miedo" a "que le saquen algo" o a intentos de chantaje.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, Maíllo ha proclamado que el PSOE tiene un "problema" cuando dos exresponsables de Organización, como es Ábalos o Santos Cerdán, están investigados y han ingresado en prisión provisional por presunta corrupción en el marco de la trama 'Koldo'.

Así, ha desgranado que existe una responsabilidad tanto 'in eligendo' como 'in vigilando' del presidente, pero ha desgranado que Sánchez ya ha asumido esa responsabilidad política, al que ha agradecido su contundencia.

"Nosotros lo que queremos es un Gobierno que sea transparente, que no esté condicionado ni chantajeado por nadie y que desde luego no actúe en un supuesto de miedo a que se le pueda sacar la vergüenza. El Gobierno tiene que estar limpio", ha apostillado.

LA LÍNEA ROJA ES UNA HIPOTÉTICA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PSOE

El líder de IU ha desgranado que su formación tiene una postura bien definida en lucha contra la corrupción, que pasa por el endurecimiento de la normativa y actuar también contra los corruptores, que "no se pueden ir de rositas". Por tanto, reclaman que se materialicen el plan de regeneración democrática que se anunció en julio.

Por último, ha desgranado que este caso no afecta al Ejecutivo pero ha reiterado que si hubiera datos de una presunta financiación del PSOE, "cambiaría la pantalla absolutamente de la situación del Gobierno" porque es una línea roja.