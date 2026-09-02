Manifestaciones por Ceuta en España: hora y dónde son las protestas de este 2 de septiembre

Numerosas personas portan claveles y banderas de España durante una manifestación ante la Delegación del Gobierno, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España).- Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, 2 de septiembre, están convocadas manifestaciones por Ceuta en distintos puntos de España, coincidiendo con el Día de Ceuta, para mostrar apoyo a la ciudad autónoma tras los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio y la crisis migratoria vivida en las últimas semanas.

La iniciativa ciudadana 'Por Ceuta', surgida en redes sociales, ha ido concretando convocatorias ciudadanas en diferentes municipios, mientras que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha llamado a concentrarse frente a los ayuntamientos. En total, más de 260 municipios han respaldado oficialmente concentraciones ciudadanas este 2 de septiembre.

En resumen: Cuándo son: este miércoles, 2 de septiembre, Día de Ceuta. A qué hora: a las 20.00 horas en la Península y Baleares, y a las 19.00 horas en Canarias. Dónde son: en más de 260 municipios de toda España, principalmente frente a los ayuntamientos. Cómo consultar las convocatorias: la web de la iniciativa ‘Por Ceuta’ recoge un mapa y un listado de actos por ciudad, provincia o lugar.

DÓNDE SON LAS MANIFESTACIONES POR CEUTA EN ESPAÑA

Las manifestaciones por Ceuta se celebran este miércoles en más de 260 municipios de toda España, con concentraciones previstas principalmente frente a los ayuntamientos.

Hasta la fecha, hay convocatorias en municipios de comunidades como Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, además de la propia ciudad autónoma de Ceuta.

En la mayoría de los casos, las concentraciones se han fijado ante las casas consistoriales, aunque algunas ciudades cuentan con puntos concretos de convocatoria en plazas, sedes institucionales u otros espacios públicos.

A QUÉ HORA SON LAS CONCENTRACIONES

La hora general de las concentraciones por Ceuta es las 20.00 horas de este miércoles, 2 de septiembre. Ese es el horario fijado para las convocatorias frente a los ayuntamientos en la Península y Baleares.

En Canarias, las concentraciones están previstas a las 19.00 horas, hora local.

CÓMO CONSULTAR SI HAY MANIFESTACIÓN EN TU CIUDAD

Para comprobar si hay una concentración convocada en una ciudad concreta, la iniciativa 'Por Ceuta' dispone de un mapa y un listado de actos en su página web, donde se pueden consultar las convocatorias por ciudad, provincia o lugar.

La propia web diferencia el origen de cada convocatoria mediante distintos tipos de puntos: concentraciones promovidas por ciudadanos, asociaciones o entidades; actos impulsados por ayuntamientos y/o partidos políticos; y avisos difundidos en redes sociales sin verificar.

También permite comunicar nuevas concentraciones para que sean revisadas antes de incorporarse al mapa.

En Madrid capital, la concentración principal por Ceuta está prevista en la Plaza de Cibeles, donde el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado su participación en el acto simultáneo convocado en toda España.

Además, la convocatoria ciudadana también ha situado un acto de apoyo frente al Congreso de los Diputados, dentro de las concentraciones previstas este miércoles.

En la Comunidad de Madrid, otros municipios también se han sumado a la jornada de apoyo a Ceuta con convocatorias ante sus respectivos ayuntamientos.