Manos Limpias denuncia a Pedro Sánchez al considerar que mintió en la comisión de investigación del Senado

Manos Limpias ha presentado una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de falso testimonio al considerar que mintió en la comisión de investigación del Senado en la que se le preguntó sobre las presuntas irregularidades de los exdirigentes José Luis Ábalos y Santos Cerdán y el exasesor Koldo García.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato también atribuye al jefe del Ejecutivo un presunto delito de omisión del deber de denunciar delitos por no haber puesto en conocimiento de las autoridades las presuntas actividades irregulares de los investigados en el 'caso Koldo'.

Manos Limpias recuerda que Sánchez, al comparecer en la comisión de investigación del Senado, estaba "obligado legalmente a decir verdad". Y afea que "en aproximadamente 55 ocasiones" durante su comparecencia en el Senado manifestara expresiones tales como "no me consta", "no tengo constancia" o "no lo sé", "pese a que constan múltiples evidencias documentales y comunicacionales que acreditan su conocimiento directo de los hechos objeto de investigación".

Al hilo, incide en que Sánchez ha sido "superior jerárquico y jefe político de varios de los encausados e investigados" en el 'caso Koldo', en referencia a Cerdán, Ábalos y el propio Koldo García. Y denuncia que "pese a dicha relación directa y cotidiana" con ellos, "omitió conscientemente datos relevantes y negó conocimiento de hechos de los que tenía plena constancia".

A juicio del sindicato, el presidente del Gobierno contestó "sistemáticamente" con una "fórmula evasiva" con el propósito "de ocultar información veraz y relevante para la investigación parlamentaria" y de "entorpecer el esclarecimiento de la verdad".

Por ello, pide al Supremo que admita su denuncia y acuerde la práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y determinación de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los mismos".