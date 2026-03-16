Mañueco apunta que el documento que firmó con Vox en 2022 es una "buena base" para el diálogo

El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, interviene tras el seguimiento de la noche electoral del PP de Castilla y León, en el Hotel Alameda Palace, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca, - Manuel Ángel Laya - Europa Press

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el PP ha recibido el "encargo" de dialogar con el resto de fuerzas políticas, si bien él no lo hará con el PSOE, a la vez que ha señalado que una "buena base" para dialogar con Vox sería el documento que firmó en 2022 para formar un gobierno de coalición.

Así lo ha expresado a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP presidida por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de la calle Génova, y donde el propio Mañueco ha sido recibido entre ovaciones tras su triunfo en las elecciones del 15 de marzo.

Como ha venido afirmando en la campaña, el dirigente regional del PP ha insistido en que lo mejor para su comunidad en la última legislatura fue el gobierno en solitario que presidió, ya después de la salida Vox.

A su juicio, lo importante respecto del futuro de Castilla y León es ser capaz "de construir un proyecto" para los habitantes de la región pues "no se trata de sentarnos en el gobierno o no".

"Tenemos que hacer un proyecto de futuro y, por cierto, tengo que decir que una buena base sería el documento que firmamos hace cuatro años entre el PP y Vox", ha dicho en alusión al pacto que firmó entonces con el dirigente de Vox Juan García-Gallardo, por el que accedió al gobierno regional.