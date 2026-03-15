Feijóo suma otra victoria del PP y logra contener a Vox, aunque no asesta un golpe a Sánchez, que aguanta en CyL

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), y el candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), a su llegada a un acto de cierre de campaña, a 13 de marzo de 2026, en Valladolid, Castill - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo ha sumado este domingo una nueva victoria en las elecciones de Castilla y León tras casi 40 años de gobierno, en las que además ha logrado contener a Vox, que no ha superado la barrera del 20% de los votos, a lo que aspiraban los de Santiago Abascal. Sin embargo, los 'populares' no han conseguido asestar un golpe al PSOE de Pedro Sánchez, que sube dos escaños con respecto a 2022 y aguanta con casi el 31% de los votos.

Con el 98,90% de los votos escrutados, la candidatura encabezada por Alfonso Fernández Mañueco ha obtenido 33 procuradores, dos más que en 2022, subiendo poco más de cuatro puntos hasta situarse en el 35,4%. En segunda posición ha quedado el PSOE, que también ha logrado dos escaños más en las Cortes de Castilla y León, (30,7% de los votos, un 0,73% más que hace cuatro años), después de Podemos, IU y Sumar se hayan quedado sin representación en las Cortes de Castilla y León.

Si hace cuatro años Vox escaló de 1 a 13 procuradores (17,6%), en esta ocasión ha visto frenado en cierta medida su crecimiento porque solo ha crecido un escaño y se ha situado en el 18,9% de los votos, sin llegar a superar la barrera del 20% a la que aspiraban los de Abascal en estas elecciones.

VOX VUELVE A TENER LA LLAVE DE LA GOBERNABILIDAD

En cualquier caso, la formación de Santiago Abascal vuelve a tener en Castilla y León la llave de la gobernabilidad y el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco tendrá que volver a sentarse a negociar con Vox para revalidar la Presidencia de la Junta de CyL como ocurrió hace cuatro años.

Entonces, ambos partidos firmaron su primer gobierno de coalición que saltó por los aires dos años después tras la decisión de Santiago Abascal de romper todos los pactos autonómicos con el PP en julio de 2024.

Ahora habrá que ver si ambas formaciones suscriben otra vez un gobierno de coalición o Vox apuesta por un pacto parlamentario para vigilar desde fuera la actuación y el cumplimiento de los pactos con el Gobierno de Mañueco.

VIDEOLLAMADA ENTRE FEIJÓO Y MAÑUECO

Feijóo ha mantenido esta noche una videollamada con Fernández Mañueco, al que ha felicitado por el resultado del PP en estos comicios. Además, el candidato del PP a la reelección acudirá este lunes a la reunión en Madrid de la Junta Directiva Nacional --máximo órgano del partido entre congresos-- que analizará los resultados electorales.

En 'Génova' no han ocultado esta noche su euforia por los resultados, subrayando que el PP no acusa desgaste pese a llevar 40 años gobernando de forma ininterrumpida en la Junta de Castilla y León. Según los 'populares', esta noche Castilla y León "elige más PP y menos izquierda" porque los 'populares' son "el partido que más sube en porcentaje de voto mientras la izquierda retrocede".

"En definitiva, en la España de Pedro Sánchez la derecha sube y la izquierda baja y el Partido Popular sigue acumulando victorias electorales sin que el PSOE tenga opción de gobernar en ningún territorio", han resaltado las mismas fuentes.

El PP ha indicado que Mañueco va a gobernar como lleva haciéndolo "en los últimos años", llegando a acuerdos con otros partidos, dado que la "última mayoría absoluta fue en 2011 y antes de la ruptura del bipartidismo". "Por tanto nada cambia salvo que el Partido Popular sube y la izquierda baja", han recalcado las mismas fuentes.

En una comparecencia en la sede del PP, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha subrayado que su partido ha ganado de forma "rotunda", superando al PSOE "en casi cinco puntos" y obteniendo "más del doble de escaños que Vox". "El PP gana y queda como el único partido capaz de formar gobierno y el PSOE pierde y se queda sin ninguna opción de gobernar", ha enfatizado.

EL PP ESPERA QUE SE RETOMEN CONVERSACIONES EN ARAGÓN Y EXTREMADURA

Los resultados en Castilla y León condicionan la negociación de PP y Vox en Extremadura y Aragón. En Génova esperan que tras los resultados de las elecciones en CyL se retomen cuanto antes las conversaciones para investir a María Guardiola y a Jorge Azcón como presidentes de Extremadura y Aragón. "Esperamos que por parte de Vox ahora sí quieran avanzar en esas negociaciones", ha dicho Tellado.

Feijóo, que ha recorrido 4.200 kilómetros recorriendo las nueve provincias de la región, ha dedicado la última semana de campaña a "explotar" el 'no' de Vox a la investidura de Guardiola para trasladar la idea de que los de Abascal solo buscan el "bloqueo". "El que se presenta para bloquear la alternativa al Gobierno y estafar al ciudadano, merece un castigo de la gente", enfatizó Feijóo en el mitin de cierre en Valladolid.

De hecho, en Génova creen a Vox le ha hecho "daño" su voto en contra de la investidura de Guardiola, ya que, según fuentes 'populares', en los trackings internos del PP llegó a situarse cerca del 25% de los votos. Aparte de ese "bloqueo a un Gobierno de centroderecha", han aludido a la crisis interna que ha sufrido la formación estas semanas con la expulsión de Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo.

LEJOS QUEDAN LAS MAYORÍAS ABSOLUTAS DEL PP

En estos comicios de 2026, el PP mejora sus resultados con respecto al 2022, al pasar de 31 a 33 escaños pero de nuevo tendrá que explorar un pacto con Vox. Se trata de la tercera vez que Mañueco encabezaba la lista del PP para liderar la Junta de CyL --se presentó por primera vez en 2019-- y en esta ocasión ha logrado su mejor resultado, si bien lejos de las mayorías absolutas que ostentó Juan Vicente Herrera durante 18 años (2001-2019).

El peor resultado de los 'populares' en unas autonómicas de CyL en número de procuradores tuvo lugar en las elecciones del 26 de mayo de 2019, en las que el PP cosechó 29 escaños (31,53% de los votos), lejos de las mayorías absolutas que habían venido obteniendo en citas electorales anteriores.

De hecho, en esos comicios de 2019 ganó por primera vez el PSOE liderado por Luis Tudanca, que consiguió 35 procuradores. El pacto de coalición de Mañueco con el candidato de Cs, Francisco Igea, que había logrado 12 escaños, permitió al Partido Popular conservar el Gobierno de la Junta de CyL.

Los resultados actuales quedan lejos de las mayorías absolutas de la década de los 90 y los primeros 15 años de este siglo. Si José María Aznar recuperó el Gobierno de la Junta en 1987 con 32 escaños, a partir de ese momento, el PP abriría una línea ascendente porque su sucesor Juan José Lucas obtendría 43 escaños en 1991; 50 escaños en 1995; y 48 escaños en 1999.

Después le tomaría el relevo Juan Vicente Herrera, que en 2003 mantuvo los 48 procuradores para el PP y repetiría ese mismo número de escaños en 2007. En 2011, el partido llegó a los 53 escaños y en 2015, la última vez que se presentó a las elecciones, Herrera, logró 42 procuradores (37,73% de los votos), frente a los 25 que consiguió entonces Luis Tudanca.