Archivo - La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, durante su intervención en la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, bajo el título '1936: la guerra que perdimos todos' en la Fundación Cajasol. 06 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el exlíder de IU Alberto Garzón y exdirigentes de Podemos como la cofundadora del partido Carolina Bescansa, el exsenador Ramón Espinar, la exdiputada Tania Sánchez o el primer secretario de Organización de la formación Sergio Pascual, han firmado un manifiesto para pedir el voto a la candidatura de Frente Amplio en las elecciones generales del 29N.

El texto, titulado 'En defensa de lo común y nuestra democracia, votamos Frente Amplio', está suscrito por un nutrido grupo de excargos públicos y exdirigentes del partido morado como Gloria Elizo, Tania González, Jorge Lago, Miguel Ardanuy, Alberto Montero, Juan Pedro Vilanes, Mae de la Concha, Daniel Ripa, Nacho Escartín, Beatriz Galiana, Roberto Sotomayor, Sergio García Torres o María Espinosa, entre otros.

También hay dirigentes de otras formaciones como Aina Vidal (Comuns), Joan Mena (Comuns-IU) Félix Alonso, Óscar Urralburu (Movimiento Sumar), Gabriel Ortega (Más Madrid) o el caso de los que fueron concejales en el Ayuntamiento de la capital durante el mandato de la exalcaldesa como Inés Sabanés (que cierra simbólicamente las listas de Frente Amplio en Madrid), Jorge García Castaño, Celia Mayer, Javier Barbero Guillermo Zapata, Esther Gómez o Nacho Murgui (estos dos últimos actuales ediles por de Más Madrid).

"PROTAGONISTAS" DEL PRIMER PODEMOS SE VEN REFLEJADOS EN FRENTE AMPLIO

Los firmantes del manifiesto, consultado por Europa Press, recalcan que han sido protagonistas de la historia de este país "de la mano de Podemos y de las candidaturas del cambio a partir de 2014, en diferentes responsabilidades y papeles", y ahora "sienten la obligación de hacer público nuestro apoyo" al Frente Amplio y a las diferentes alianzas territoriales como Compromís-Front Valencia, Ara Més-Front Ampli y Unidad del Pueblo Canario.

"A todas las que os sentisteis representadas en la movilización política y electoral que inició Podemos en 2014, os pedimos el voto para Frente Amplio", ahondan para incidir en que el 29N está en juego "regular el mercado de la vivienda", avanzar en derechos o, por el contrario, "dejar que los grandes capitales sigan campando a sus anchas" o "deportar inmigrantes a Ruanda".

Estos exdirigentes alertan de que "los grandes poderes económicos han acelerado la reacción contra la movilización social iniciada en 2011", pero apelan a que "juntas somos más para frenar los estragos de los rentistas y antidemócratas".

"Del cuestionamiento a la democracia y sus valores fundantes de igualdad y libertad no nos protegen las promesas vacías ni las recetas caducas de partidos que nunca cumplen, sino las decisiones firmes de quienes han llegado al Gobierno con nuestro apoyo: subir el salario mínimo, regular el mercado laboral, obligar a las grandes tecnológicas a cumplir la ley...", plantea los firmantes del manifiesto, que se muestran convencidos de que será Frente Amplio "quien mejor se ocupe de cuidar la democracia y sus derechos".

"LOS APOYOS A FRENTE AMPLIO NO PARAN DE AUMENTAR"

El titular de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha indicado que este respaldo de estos excargos se une a las distintas manifestaciones de apoyo del mundo de la cultura, en referencia a las muestra de apoyo del cineasta Rodrigo Sorogoyen, el poeta Luis García Montero y los actores Javier Bardem, Antonio de la Torreo, Eduar Fernández, Tristán Ulloa o Nathalie Poza.

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves en Madrid, Bustinduy ha destacado que este nuevo manifiesto lo suscribe "gente que estuvo implicada en el proceso de cambio político en la última década en este país" y que los "apoyos al Frente Amplio no paran de aumentar".

Asimismo, ha subrayado que están notando que están creciendo "a lo largo y ancho" del país durante esta campaña, en la detecta que hay "una movilización de base enorme" y un trabajo "sensacional" por parte de los candidatos de la coalición. "Todos los indicios son positivos y estamos muy optimistas cara al domingo", ha apostillado sobre las perspectivas para el 29N.

El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha resaltado que la campaña "ha ido de menos a más" y que están sumando cada vez a más gente, entre ellos algunos artistas conocidos y gente de la talla de Javier Bardem.