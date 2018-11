Margallo lamenta la marcha de Cospedal pero celebra que anteponga los intereses del PP a los personales

Publicado 08/11/2018 16:34:53 CET

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo ha admitido que siente que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal haya decidido también dejar su escaño en la Cámara Baja tras filtrarse sus audios con el excomisario José Manuel Villarejo pero ha celebrado que haya antepuesto los intereses del partido a los personales. "Eso le honra", ha dicho.

En declaraciones a Europa Press, se ha mostrado apenado por la salida de Cospedal del Palacio de la Carrera de San Jerónimo porque tenía "una relación personal" con ella y porque ha sido una persona "muy importante" para el PP y para España.

Tras subrayar que la exministra de Defensa "no ha hecho nada que se considere reprobable", Margallo ha insistido en reivindicar que Cospedal haya puesto los intereses del PP por encima de los personas para evitar "perjudicar al partido".

Un comportamiento que ha contrastado con el de la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien no sólo mintió al asegurar que no conocía a Villarejo sino que además no denunció la existencia la supuesta existencia de una red de prostitución para obtener información.

PENSÓ QUE EL FUEGO AMAINARÍA

Preguntado por las razones que le llevaron a Cospedal a dejar finalmente su escaño dos días después de anunciar el abandono de su puesto en la Ejecutiva del PP, Margallo cree que la exsecretaria quizá creyó que dejando la dirección del partido "el fuego iba a amainar".

"Cuando vio que el fuego no ha amainaba y que el perjuicio para el partido podría ser mayor del que ya ha sido, decidió abandonar el escaño, cosa que le honra", ha concluido el que fuera jefe de la diplomacia española.