Margarita Robles, sobre la posibilidad de presidir el Congreso: Quiero seguir al servicio a España desde cualquier sitio

Publicado 09/05/2019 11:58:59 CET

Apuesta por un gobierno monocolor con apoyos externos

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado este jueves, cuando se le ha preguntado si le gustaría ser la nueva presidenta del Congreso que ella quiere "seguir trabajando por el servicio a España", como ha hecho siempre, y que, "en un momento tan apasionante" como el actual le gustaría hacerlo "desde cualquier sitio en el que pueda apoyar" al Gobierno "de progreso" de Pedro Sánchez.

En declaraciones en el Congreso, donde ha acudido a entregar sus credenciales como diputada electa, Robles ha señalado que para ella es un "altísimo honor" ser ministra de Defensa.

"Me siento profundamente orgullosa de ser ministra de Defensa, pero siempre me he sentido profundamente orgullosa de todo lo que he sido, cuando fui portavoz del Grupo Socialista y vocal del Consejo General del Poder Judicial. He tenido la suerte de poder haber servido a mi país en muchos sitios y espero poder seguir haciéndolo", ha zanjado.

GOBIERNO MONOCOLOR

Además, ha apostado por un Gobierno del PSOE en solitario con apoyos parlamentarios externos y se ha mostrado convencida de que las elecciones del 26 de mayo serán "una segunda vuelta" de las generales en las que el PSOE sacará un mejor resultado porque los electores ya han dejado claro que son los socialistas quienes pueden aportar a España la "estabilidad y el diálogo" que necesita.

Por último, Robles, que es magistrada en excedencia, ha avanzado que el Gobierno respetará la decisión que adopte la Sala Segunda del Tribunal Supremo respecto a la presencia de los electos presos por el procés en la sesión constitutiva del Congreso y el Senado del próximo día 21.

"La Sala Segunda del Supremo está dando una elección de impartir Justicia y de cómo se desarrolla un juicio. Es un ejemplo de independencia para toda Europa y estoy segura de que van a tomar la decisión valorando todas las circunstancias", ha comentado.