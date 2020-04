Marlaska acusa a PP, Vox y Cs de usar a un general de la GC para llegar al ministro del Interior: "Me ha dolido"

Exige que dejen en paz al general Santiago, "que bastante mal lo está pasando", y apunta que sus declaraciones han sido "erróneas"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado al PP, a Vox y a Ciudadanos de "utilizar" a la Guardia Civil y al Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, "para llegar al ministro del Interior". "Que dejen al general tranquilo, y a la Guardia Civil, que no necesitan utilizarla para llegar al ministro del Interior", ha recalcado.

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, Grande-Marlaska ha apuntado que las declaraciones del general Santiago de este domingo durante la rueda de prensa del Comité Técnico en las que afirmó que en la lucha contra los bulos trabajan para minimizar las críticas contra la gestión del Gobierno, "son erróneas".

Para el ministro, esas declaraciones son fruto del ejercicio de transparencia que realiza el equipo técnico que "todos los días da la cara y responde a las preguntas de los medios de comunicación". Y ha apuntado que "a cualquiera le puede ocurrir errar", a lo que ha añadido que la libertad de expresión es un principio básico y forma parte del 'adn' del Gobierno.

A esto ha sumado que también es parte del 'adn' de la Guardia Civil y ha reiterado que lo que se ha vivido este domingo tras las declaraciones del general con la reacción de parte de las formaciones políticas es una muestra del "desvío del camino recto" y de la "deslealtad" de partidos como PP y Vox.

Para el ministro, la crítica de estos partidos supone una falta de consideración hacia una institución como la de la Benemérita "que es de las más valoradas por la ciudadanía española". "Me ha dolido porque es no conocer, no ya al Gobierno o al ministro, sino no conocer al general o a la Guardia Civil", ha subrayado.

ACUSA DE DESLEALTAD A PP Y VOX

Asimismo, ha lamentado que se ponga en tela de juicio la actuación de la Guardia Civil, y ha indicado que si alguien entiende que se ha podido dar ese tipo de orden estaría suponiendo que se ha cometido una ilegalidad. "Se involucra a la Guardia Civil en una supuesta actuación ilícita", ha añadido.

Por otro lado, tras señalar que le consta que los técnicos continuarán compareciendo en rueda prensa, ha subrayado que no tiene inconveniente en comparecer ante el Congreso de los Diputados si la Mesa lo considera oportuno. "Si el Congreso entiende que debo comparecer, lo haré", ha concluido tras recordar que esta misma semana asistirá a las sesiones de control en el Senado y el Congreso, martes y miércoles y a la Comisión de Interior el jueves.

El ministro también ha justificado que el portal de Transparencia del Gobierno haya dejado de funcionar y ha alegando que atendiendo a la excepcionalidad del momento hay tramitaciones especiales en materia de contratos. Pero ha añadido que no es una falta de transparencia porque se informará en el momento oportuno de todo lo que se está realizando.

Y ha reiterado que no tiene nada que ver los contratos y la transparencia sobre los mismos con los bulos. Estos últimos, ha dicho, obedecen a otra realidad, a una voluntad concreta de transferir noticias falsas con un fin lucrativo o de causar alarma social.