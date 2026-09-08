Marlaska afirma que no será necesario renovar el 'mando único' del Gobierno en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios en la Delegación del Gobierno en Ceuta, a 8 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha estimado que el 'mando único' establecido por el Gobierno para gestionar la crisis migratoria en Ceuta no se renovará y que los ceutíes "próximamente comenzarán a notar, en su día a día, mejoras en la situación".

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa celebrada este martes como punto culminante a su visita de este martes, la tercera en un mes a la ciudad autónoma.

Preguntado por cuándo se recuperará la normalidad en Ceuta, el ministro ha confiado en que el 'mando único' que ostenta el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no se prorrogue más allá del próximo 31 de diciembre.

Además, ha anunciado que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) ya se encuentra plenamente operativo con 15 líneas de actuación en El Tarajal, aunque se espera que puedan sumarse cinco más a las que se añadiría la Oficina de Asilo ya existente antes de la crisis, y otras cuatro en la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía.

El ministro ha explicado que los procesos de triaje "no son tan sencillos como hacer la declaración de la Renta, en la que vas de pantalla a pantalla, o como renovar el DNI". "Aquí, por ejemplo, hay que guardar las huellas dactilares, pero también la palma de la mano de cada persona. Igualmente, hay que realizar un estudio sanitario, psicosocial, intervienen también instituciones como Cruz Roja y elevar un informe final de vulnerabilidad", ha desarrollado.

El ministro ha elogiado también el comportamiento de la sociedad ceutí que "ha mantenido un tono alto" en cuanto a la gestión de la crisis, aunque ha condenado algunos "incidentes lamentables", refiriéndose a capítulos de agresiones a inmigrantes.

Por último, ha confirmado que el Gobierno construirá dos CATEs de forma permanente tanto en Ceuta como en Melilla, con una inversión en cada uno de los casos de 4,5 millones de euros. Un problema que ha querido desvincular de la entrada migratoria del 30 y 31 de julio, ya que "precisamente en esa fecha se firmó la adjudicación de la obra".