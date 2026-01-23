Marlaska asegura que una patrulla de la Guardia Civil "tuvo conocimiento" del Alvia media hora después del accidente

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece en rueda de prensa - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este viernes la "celeridad" con la que se activó la Guardia Civil al ser alertados del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), con una primera patrulla en la zona a las 20.00 horas, quince minutos después del descarrilamiento, y con una segunda patrulla que a las 20.15 horas "tuvo conocimiento" de que había un segundo tren implicado, el Alvia con dirección a Huelva.

"Creo que es una respuesta bastante razonable, aparte de que nadie ha puesto en duda la profesionalidad, la celeridad, la eficacia y la eficiencia de nuestros medios", ha sostenido Marlaska en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

De esta forma, Marlaska ha negado que la Guardia Civil tardara más de una hora en tener conocimiento de que había dos trenes en la 'zona cero' de la emergencia, el Iryo con destino Madrid que había descarrilado y el Alvia que circulaba en dirección contraria.

El ministro ha trazado una cronología de la activación de la Guardia Civil para señalar que "la primera noticia" se recibe en el Centro de Operaciones y Servicios (COS) de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, exactamente a las 19.47 horas.

"A las 20.00 horas ya hay una patrulla de la Guardia Civil en el lugar de los hechos y me consta que a las 20.15 horas, esa patrulla que llega a las 20.00 horas reclama, viendo la entidad de la tragedia, más medios, tanto de patrulla de la Guardia Civil, como medios sanitarios y también de protección civil o bomberos", ha continuado.

"Me consta, seguidamente, que a las 20.15 ya otra patrulla de la Guardia Civil tiene conocimiento del segundo de los trenes afectados en la tragedia, es decir, el Alvia. A las 20.30 ya hay medios sanitarios y de protección civil y bomberos ubicados en el lugar", ha relatado el ministro.

ESPERA QUE EL PP SIGA EL EJEMPLO DE MORENO BONILLA

Marlaska ha evitado hacer una valoración en profundidad del informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que apunta a la rotura de la vía como principal causa del accidente en Adamuz y se ha remitido a la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, este mismo viernes por la tarde.

"Es importante que, dentro del principio de transparencia, los que son competentes vayan acercando las razones de esta tragedia, siempre que se tengan los datos suficientes", ha indicado.

Además, el ministro del Interior ha contestado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el Gobierno está actuando guiado por la transparencia y la atención a las víctimas porque compareció "desde el minuto uno", como ha hecho siempre con todas las tragedias que ha tenido que afrontar.

En este sentido, ha recordado que Puente atendió a los medios la misma noche del accidente de Adamuz o que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a la 'zona cero' el lunes, horas después de la tragedia.

Sobre las críticas de otros cargos del PP, concretamente del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el ministro ha deseado que el ejemplo que cunda en el principal partido de la oposición sea el del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

"Estamos acostumbrados a un PP que el hecho de la cooperación, la colaboración y la lealtad institucional le dura muy poco. Yo le diría al señor Almeida que mire un poco al presidente de la Junta de Andalucía y le diría que ahí están los datos", ha indicado Marlaska.