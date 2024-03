Marlaska cree que el PP "no estuvo a la altura" y dice que no reconocen el resultado del 23J como en 2004

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sostenido que el Gobierno del expresidente 'popular' José María Aznar "no estuvo a la altura" tras los atentados del 11M, ya que no informó a la ciudadanía "como debía hacerlo". Asimismo, ha lamentado que el PP no reconoce el resultado de los comicios del pasado 23 de julio como hicieron en 2004.

En el 20º aniversario de la matanza que se cobró la vida de 193 personas y dejó heridas más de 2000 tras la explosión de diez bombas colocadas por un comando yihadista en diferentes puntos de la red de Cercanías de Madrid, el titular del Interior ha lamentado que la ruptura política que hubo en 2004 sigue habitando actualmente y que no se ha aprendido "de un golpe tan importante como aquel".

"Lo estamos recordando y analizando 20 años después, donde se constata que un Gobierno en una situación también de máxima tragedia para el país, no estuvo a la altura de las circunstancias, no fue lo transparente que debió ser, no nos informó como debía hacerlo y evidentemente no era por intereses públicos", ha indicado Marlaska en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha lamentado que el PP "todavía no ha aceptado el resultado de las urnas" del 23 de julio, haciendo un símil con las elecciones generales celebradas tres días después del 11M, unos hechos "difíciles de entender en una democracia".

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN, 20 AÑOS DESPUÉS

Marlaska también ha compartido que, según él, los responsables de la teoría de la conspiración impulsada tras el 11M "no han asumido las responsabilidades necesarias" pese a que "quedó muy claro cuál había sido la naturaleza de los hechos"

"Esa teoría de la conspiración también iba en la misma línea de la no aceptación de un resultado electoral, el entender que había causas que habían interferido de una forma ilegítima en un proceso electoral, es decir, poner la duda, como siempre, en el desarrollo de lo que es una democracia", ha proseguido.

El ministro socialista ha reivindicado que la investigación policial "dejó absolutamente claro desde el primer momento" lo que ocurrió tras los atentados, y después fue secundado por el procedimiento judicial. Pese a ello, hubo personas que siguieron anidando "la duda".

Preguntado por otra parte si hoy podría repetirse un atentado como el ocurrido hace 20 años, Marlaska ha asegurado que las fuerzas y cuerpos de seguridad aprendieron del 11M y están preparados para que no se repita, si bien ha recordado que "el riesgo cero no existe".