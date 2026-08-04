Marlaska descarta reforzar la frontera en Ceuta, que ya cuenta con los medios "necesarios"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación tras la reunión del consejo extraordinario de ministros del Interior de la UE por la crisis en Ceuta, en la sede del Ministerio del Interior, a 4 de agosto de 2026. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado que el Gobierno no contemplan nuevas medidas de protección de las fronteras de Ceuta y Melilla tras la reciente crisis migratoria y considera que los medios desplegados son los "necesarios".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa desde el Ministerio del Interior, al ser interrogados sobre si ha ofrecido presencia militar permanente o periódica en la ciudad autónoma, en la reunión con sus homólogos europeos en la que ha participado este martes.

"Nosotros no estamos ahora trabajando en el fortalecimiento, aseguramiento, medidas de protección de la frontera, tanto terrestre como marítima, tanto en Melilla como en Ceuta", ha respondido el ministro.

No obstante, ha recordado las inversiones que ha hecho el Ejecutivo para "renovación perimetral" e "innovación tecnológica" en los últimos años por valor total de 80 millones de euros, la mitad para cada ciudad autónoma. "Llevamos ocho años trabajando en la securización del entorno fronterizo", ha defendido.

BOYA EN EL TARAJAL

En ese sentido, ha apuntado que el Gobierno instaló en los últimos días una boya de varios centenares de metros junto al espigón de El Tarajal, para que actúe como elemento físico de frontera.

De este modo el Gobierno espera que la Justicia vuelva a avalar las devoluciones inmediatas o 'en caliente' de los migrantes que alcanzan la costa de Ceuta a nado, después de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que las prohibía, al considerar que no existía una frontera física.

El Ejecutivo ha señalado a las mafias de tráfico de personas y a la interpretación de esta sentencia como la principal causa de la crisis migratoria de la semana pasada.

ENTIENDE LA SENSACIÓN DE "INSEGURIDAD"

Marlaska ha explicado que el Gobierno central siempre pone "los medios necesarios y precisos" en función de las necesidades y ha puesto en valor haber incrementado en 18.000 los agentes de Policía y Guardia Civil en Ceuta en las últimas dos legislaturas, pasando de 142.000 a los 160.000 actuales.

Esto supone un 10% más de personal que en el año 2018, según ha recalcado, y hace que Ceuta cuente con 14 agentes por cada 1.000 habitantes mientras que la media en España es de cuatro.

Después de que el gobierno de la ciudad se mostrase "preocupado" por una nueva convocatoria para un cruce masivo el 15 de agosto, Marlaska ha dicho que comprende la "sensación de inseguridad" de los ciudadanos de Ceuta y sus autoridades, aunque ha "prometido" que el Ejecutivo central "pone en todo momento los medios necesarios y precisos en base a las necesidades" y tiene la capacidad de "incrementarlos inmediatamente".