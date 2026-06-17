Marlaska dice que "ni UCO ni UDEF dictan sentencias" y reconoce: "Se investiga una cloaca ajena al Gobierno"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este miércoles en el Congreso que "ni UCO ni UDEF dictan sentencias" y que no ha recibido ninguna queja judicial sobre posibles interferencias, así como que su papel es garantizar la neutralidad en investigaciones como el 'caso Leire Díez', donde se indaga en una "cloaca por hechos muy graves, pero ajenos al Gobierno y al Ministerio del Interior".

"No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia; actúan bajo la dirección de fiscales y jueces, y serán fiscales y jueces los que determinen. Ni la UCO ni la UDEF, ni nadie debe de hacerlo", ha dicho Marlaska en una sesión de control que ha coincidido con la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, y un día después de la comparecencia en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

El diputado del PP, Miguel Tellado, le ha pedido a Marlaska que dimita por permitir que "la cúpula de la Guardia Civil conspire contra la Guardia Civil", en alusión a los informes de la UCO que apuntan a presiones a los investigadores y la apertura de informaciones reservadas tras las reuniones entre Leire Díez y Mercedes González, algo que esta última ha negado al desvincularse de la presunta trama.

Por su parte, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha pedido "democratizar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y "dejar de tomar cafés con quien no toca", en referencia a los encuentros entre Mercedes González y Leire Díez. En los pasillos del Congreso, también ha cuestionado que Mercedes González borrara sus mensajes con Leire Díez.

"Las cloacas se están investigando, sí, una cloaca y hechos muy graves, es cierto, pero evidentemente ajenos al Gobierno, ajenos al Ministerio del Interior", ha comentado sobre el 'caso Leire Díez' por una supuesta trama para anular procedimientos judiciales y perjudicar a jueces, fiscales y a la propia UCO.

LOS AGENTES NO CONDENAN

Marlaska ha contestado a las críticas recordando que el papel de la UCO o la UDEF --que es quien investiga a Zapatero-- no es "condenar a nadie", ya que se deben a la "neutralidad". "Son los jueces los que deberán, en su caso, condenar y dictaminar las pruebas", ha subrayado.

El ministro ha defendido que, a diferencia de lo que ocurrió con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, su papel se limita a que nadie "utilice" ni "instrumentalice" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"No creo que haya escuchado usted de ningún agente de la Guardia Civil y, en concreto, de la UCO, que haya existido alguna interferencia, más bien todo lo contrario", ha señalado Marlaska en respuesta a Tellado, que ha acusado al ministro de perder el honor "por obra y la necesidad de P.S. de encubrir a delincuentes y sacar a etarras de la cárcel".

En su réplica, Marlaska ha recordado que los agentes de la UCO, en caso de ser presionados, "tienen los cauces reglamentarios" para denunciarlo, pero "nunca han referido nada al respecto". "Es más, preguntados internamente, han manifestado todo lo contrario, el respeto a su trabajo", ha indicado.

En este sentido, ha negado que haya recibido quejas de los jueces. "No he recibido ninguna contrariedad en ese sentido de las autoridades judiciales. ¿Cree usted que si hubiera existido algo no hubieran actuado? Seamos aquí todos serios", ha dicho.

También ha recordado que acaban de aprobar 150 nuevas plazas para la UCO, cuya plantilla se ha reforzado, como la de la Policía Nacional, para "luchar contra delincuencia, de manera especial contra corrupción".

AGRESIÓN A PROFESORA DE VALENCIA

En respuesta a Sumar, Marlaska ha reiterado lo que ya dijo en el Senado sobre el expediente abierto a un policía nacional que empujó a una profesora en una protesta en Valencia por la educación pública.

En concreto, el ministro ha dicho que no tiene ningún problema en reconocer que le parece que fue una actuación "ajena a los principios de proporcionalidad", pero que fue un caso puntual y que hay que respetar la investigación judicial en curso.

El diputado Alberto Ibáñez le ha pedido al ministro que no niegue que hay policías que "no tratan igual" a una maestra de la escuela pública que a la exdirigente del PP Esperanza Aguirre o "a un hombre blanco que a un hombre negro, un neonazi de un ultra de fútbol o un activista propalestino que a Rafa Mir o a las jóvenes abusadas".