Marlaska justifica el cese de Pérez de los Cobos por la filtración del informe 8M y lo desvincula de fondos reservados

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado el cese del excoronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid en mayo de 2020 por la filtración del informe del 8-M a los medios sin haber comunicado esta investigación a sus superiores, aclarando que fue este el motivo de la pérdida de confianza y no "el contenido" de dicho informe. Al mismo tiempo, ha desvinculado este cese con los fondos reservados en el caso 'Kitchen' si bien ha insistido en que se podrían haber gestionado "mejor".

"Yo no he hecho ninguna imputación, sino simplemente he dicho que entiendo que la gestión de los fondos reservados era mejorable, pero eso no quiere decir que hubiera ningún tipo de irregularidad", ha matizado Marlaska este jueves en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que el miércoles el ministro relacionara el cese del excoronel con la falta de control de fondos reservados en 'Kitchen' tras anular Tribunal Supremo su cese.

"El no ser suficientemente exquisito, o bajo los parámetros que yo entiendo que hay que serlo, no implica nada para ningún tipo de responsabilidad (...). Lo que digo es que había que tomar medidas más relevantes o más específicas y de control de gestión", ha explicado.

El coronel Pérez de los Cobos fue cesado por pérdida de confianza en mayo de 2020, concretamente un domingo, dando paso a las críticas de los partidos de la oposición al entender que se le había echado por no mantener informado al ministro del Interior sobre las investigaciones judiciales --luego archivadas-- en torno a la manifestación del 8-M de ese año y el inicio de contagios.

En este contexto, Marlaska ha insistido en que la razón del cese fue la "pérdida de confianza" en Pérez de los Cobos y ha reconocido que se "podría haber expresado mejor" en los motivos expuestos de dicha decisión.

Así, ha hecho hincapié en que fue la falta de comunicación e información sobre una investigación lo que le llevó a cesar al excoronel y "no el contenido" de la misma. "No importaba el contenido, porque nosotros no entramos en el contenido, ni en las razones, ni en la metodología de la investigación ni en a quién afecta", sino en el hecho de que hubiera "una filtración", ha explicado.

"No nos interesaba el contenido, pues se pidió una explicación y la explicación que se entendió no era satisfactoria, porque si había una filtración, el informe, el atestado, obraba en medios de comunicación", ha recalcado Marlaska.

En otro punto, preguntado por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ha anulado el cese de Pérez de los Cobos, Marlaska ha dicho que no comparte "algunos razonamientos" del fallo si bien acata la sentencia "como procede en un Estado de Derecho".

Al respecto, ha recalcado que aún existe la "pérdida de confianza" y que ese "concepto" es "suficiente".