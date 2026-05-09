Marlaska lamenta el "trágico accidente" de los guardias civiles en Huelva y niega falta de medios contra el narcotráfico

1085607.1.260.149.20260509140803 El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 9 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado este sábado sus condolencias a los familiares de los guardias civiles que fallecieron este viernes en un "trágico accidente" en la costa de Huelva mientras realizaban un operativo contra el narcotráfico en la conferencia conjunta junta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para informar sobre la situación del barco MV Hondius.

"En primer lugar, permitirme que traslade públicamente mis condolencias a las familias de Germán y de Jerónimo, guardias civiles que fallecieron en el día de ayer en un trágico accidente en acto de servicio y desear también la pronta recuperación de los guardias civiles Cristian y Vicente, que se están recuperando de importantes lesiones", han sido las primeras palabras del ministro.

Asimismo, el responsable de Interior ha querido "ratificar la responsabilidad y el compromiso" del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico desde su llegada al Ejecutivo. "Desde el 2018, hemos puesto más medios de los que se han puesto nunca en la lucha contra el tráfico de drogas en toda España y en la zona de Gibraltar", ha manifestado Grande-Marlaska.

Igualmente, el titular de Interior ha detallado que desde su llegada al Ejecutivo se ha aumentado el número de efectivos en un 20% y han adquirido más de 20 embarcaciones para luchar contra el narcotráfico.

Con todo ello, ha añadido que los Cuerpos de Seguridad del Estado han "recibido mucha más inversión en medios materiales de todo tipo" y han ganado "muchas más efectividad en la lucha contra el narcotráfico". De hecho, ha informado que desde su llegada a la cartera de Interior se han realizado más de "45.000 operaciones, con más de 30.000 detenidos por narcotráfico, dinero incautado y bienes incautados".

Por último, ante las acusaciones de falta de efectivos por parte del Partido Popular, Marlaska ha sostenido que desde su llegada a Interior en 2018, las plantillas de guardias civiles están cubiertas en un 92%, mientras que cuando "llegamos nosotros al Gobierno estaban en un 74-75%".

No obstante, Marlaska ha añadido que siempre hay "margen de mejora", aunque ha lamentado nuevamente que tragedias como la que se volvió a vivir este viernes en Huelva a veces "no pueden evitarse".