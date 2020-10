Marlaska recuerda a Madrid que las medidas "efectivas" deben tener una "duración temporal" y pide no generar "confusión"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este jueves al Gobierno de la Comunidad de Madrid que los confinamientos, para que sean "efectivos" según defienden los científicos, deben tener "una duración temporal" y ha pedido no "generar confusión" porque la prioridad es "vencer a la pandemia".

En una entrevista en RTVE, recogida por Europa Press, Marlaska ha negado que el Gobierno central haya cedido a las peticiones del Ejecutivo de Díaz Ayuso y ha apuntado que el sistema político español "permite y exige la necesaria coordinación y cogobernanza" propia de un estado descentralizado.

"Tenemos un real decreto del estado de alarma que sirve para las CCAA", ha señalado el ministro, para después incidir en que será el Consejo Interterritorial de Salud el que determinará con "suficiente determinación" la implementación de las medidas "en los términos adecuados".

El titular de Interior ha hecho hincapié en que el estado de alarma "genera seguridad" y que los políticos "no deben trasladar confusión". "No son normas arbitrarias. Se basan en análisis e informes científicos de las autoridades epidemiológicas y sanitarias. Eso ha sido ratificado por el poder legislativo", ha detallado.

En este sentido, Marlaska ha incidido en que no "ha habido problemáticas" con otras comunidades autónomas y ha pedido "no entrar en debates jurídicos vacíos que pueden generar confusión".

Preguntado por las medidas que se adoptarán en el próximo Consejo Interterritorial y la propuesta del propio Ministerio de Sanidad, el ministro ha subrayado que el Ejecutivo acudirá con el "criterio fundamental" que "determinan los científicos" y se adoptará "una decisión política" basada en "parámetros de salud pública".

Eso sí, ha recordado que, según los expertos, los confinamientos "eficaces" tienen que tener una "duración temporal". "Es objetivo, claro y evidente", ha avisado.

Sobre la propuesta del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, de cerrar la Comunidad de Madrid por días, Grande-Marlaska ha sostenido que el Gobierno no va a "perder el tiempo" en "debates vacíos" que "no tienen contenidos serios". "Estamos tratando y consiguiendo una coordinación efectiva y de cogobernanza. No vayamos a elementos concretos", ha dicho, al tiempo que ha subrayado que la prioridad ahora es "la lucha contra la pandemia".