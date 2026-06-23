Marlaska reitera que Mercedes González no habló con Leire Díez sobre la UCO ni presionó o "expedientó" a ningún agente

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Senado - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este martes en el Senado que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no habló de nada con Leire Díez relativo a una trama para perjudicar a la Unidad Central Operativa (UCO), ni tampoco se presionó ni se llegó a abrir expediente a ningún investigador.

El PP ha aprovechado la sesión de control en la Cámara Alta para volver a pedir que Marlaska dimita por mentir y el ministro ha contestado, entre protestas de la bancada 'popular', que "lo que dijo fue es no hablaron de una supuesta trama en relación con la UCO".

"Evidentemente, cualquier otra reunión que no tuviera ese contenido o pusiera en tela de juicio lo que es al Ministerio del Interior, no tenía por qué comentármela", ha expuesto Marlaska.

El titular del Interior ha justificado, además, que tampoco mintió cuando negó que pusieran escoltas a Leire Díez, ya que lo que aprobó durante dos meses fue un servicio de contravigilancia, algo que se adopta de forma habitual cuando hay este tipo de denuncias, como hace "un país serio".

Además, ha señalado que no se presionó a la UCO por sus informes judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE, como queda reflejado, en su opinión, en que ningún mando elevara una queja, como tampoco fiscales ni la autoridad judicial.

"Lo que hemos hecho es proteger a la Guardia Civil", ha enfatizado, después de recordar que una cosa es abrir una información reservada y otra que termine con consecuencias para un agente. "No se ha abierto ningún expediente disciplinario a ninguno de los investigadores, se lo digo por activa y por pasiva", ha dicho.

Al final de su intervención, Marlaska ha cuestionado las causas judiciales contra el hermano y la mujer del presidente del Gobierno, aunque no ha podido desarrollar su argumentación al agotarse el tiempo.

"No compare asuntos ni procedimientos, porque, evidentemente, lo del hermano del presidente y la mujer del presidente creo que todos tenemos claros", ha llegado a decir, antes de terminar su turno.

CRIMEN ORGANIZADO EN CATALUÑA

El PP también ha afeado que el Estado "se retire" de Cataluña y permita que el crimen organizado campe a sus anchas, censurando que el Gobierno pactara que la Guardia Civil y la Policía Nacional releguen sus funciones en fronteras.

Marlaska ha contestado poniendo en valor la coordinación de Policía y Guardia Civil con policías autonómicas, en este caso Mossos d'Esquadra, y ha recordado recientes operaciones contra organizaciones criminales como Los Lobos, el Cartel Jalisco Nueva Generación o Tren de Aragua.

También ha destacado el compromiso para que los Mossos cuenten con 25.000 agentes en 2030 o el descenso de la criminalidad convencional en Cataluña de siete puntos en el primer trimestre de 2026.

Durante la sesión de control, Marlaska también ha contestado una vez más a las quejas de Junts por la actuación policial que no permitió desplegar banderas independentistas durante la visita del Papa León XIV a la Sagrada Familia.

"No existe un derecho a interrumpir un acto religioso", ha señalado Marlaska, recordando que fue el deán de la Sagrada Familia el que pidió que "no hubiera ningún acto reivindicativo" durante la ceremonia, de ahí que Policía y Mossos se limitaran a "garantizar el orden y la seguridad".