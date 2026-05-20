Marlaska se somete hoy al examen de la oposición en el Congreso tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva

Archivo - El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante un pleno en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La oposición aprovechará este miércoles la sesión de control al Gobierno del Congreso para pedir explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión en el Ministerio ante la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio durante la persecución de una narcolancha en Huelva y por su ausencia en el funeral, en un debate que podría desembocar en una nueva petición de reprobación parlamentaria en el Pleno de la próxima semana.

Así, la portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, preguntará al ministro si cree que los agentes fallecidos en Huelva lo hicieron en un "accidente laboral", en referencia a la calificación empleada por la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero.

También la secretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, interrogará al titular de Interior sobre "cuál es la prioridad" de su Ministerio. Previsiblemente, los 'populares' aprovecharán esta cuestión para reprocharle tanto a Marlaska como al resto del Ejecutivo su ausencia en el entierro de los guardias civiles.

SÉMPER REGRESA AL CONGRESO

Por su parte, el portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper, que regresa al Congreso tras diez meses apartado de la vida pública para someterse a un tratamiento médico por un cáncer, preguntará directamente a Marlaska si considera que está "a la altura" del cargo.

El ministro, que esos días se encontraba en Canarias en el operativo de emergencia por el brote de hantavirus, fue abucheado el miércoles pasado durante la jura de nuevos guardias civiles en Baeza, donde afirmó estar "rabioso" y "dolido", pero no "impotente" ante lo ocurrido.

En la misma sesión plenaria, el Grupo Popular planteará una interpelación urgente dirigida a Grande-Marlaska sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico.

El PP recordará que en 2024, tras la muerte de otros dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico en Barbate (Cádiz), el Senado aprobó una proposición de ley para incluir a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, en la categoría de profesión de riesgo.

Sin embargo, esa iniciativa no ha llegado a debatirse en el Congreso, después de que la Mesa haya ampliado en más de 70 ocasiones el plazo de enmiendas, la última esta misma semana.

También Vox formulará este miércoles otra interpelación para que Marlaska explique "cuál va a ser su prioridad" al frente del Ministerio del Interior.

Tanto la interpelación del PP como la de Vox darán lugar a sendas mociones con recomendaciones al Gobierno que se votarán en el Pleno de la semana que viene, la última de mayo, y en las que podría incluirse una nueva solicitud de reprobación del ministro del Interior.

Por su parte, el diputado de UPN adscrito al Grupo Mixto, Alberto Catalán Higueras, formulará una pregunta oral a Marlaska para saber "por qué el Gobierno oculta información sobre el incremento de la criminalidad en Navarra y el resto de España".