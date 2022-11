Marlaska ve "muy difícil" sancionar los homenajes a etarras y UPN recuerda que sí multan ya la exaltación franquista

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido este martes que, aunque siguen trabajando jurídicamente en ello, resulta "muy difícil" poder llevar a un "texto concreto" el cambio de ley para sancionar administrativamente los homenajes públicos a dirigentes o presos de la banda terrorista ETA.

De hacerse dicha reforma, ha dicho en la sesión de control en el Senado, tiene que ser "realmente sólida" para "no admitir ninguna crítica formal por tribunales tanto nacionales como europeos". UPN le ha reprochado no cumplir su promesa con las víctimas de ETA, recordando que el Gobierno sí multa ya la exaltación del franquismo.

"En 2018, cuando llegamos al Gobierno, había 38 'ongi etorris' en Euskadi y en Navarra; en 2021, ya es mucho, pero hay uno. Eso quiere decir que algo se ha hecho en política de dignidad de las víctimas", ha sostenido Grande-Marlaska, remitiéndose a la inauguración del Centro Memorial de Vitoria o las unidades didácticas sobre terrorismo.

DIRECTIVA EUROPEA

El ministro ha contestado de esta forma a la crítica de UPN por no cumplir Interior con su promesa de reformar la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para, de esta forma, aprobar un nuevo régimen sancionador que persiga la celebración de estos homenajes a terroristas.

En concreto, Grande-Marlaska se ha remitido a la Directiva 2017/541 que modifica el ámbito de tipificación de los hechos de naturaleza terrorista para, en lo que respecta al enaltecimiento, "exigir que exista un riesgo concreto y evidente de que un hecho delictivo de esa naturaleza pueda ser cometido".

El titular del Interior ha recordado que la Audiencia Nacional se vio "abocada a modificar su jurisprudencia" después de la derrota de ETA por el Estado de derecho.

La reforma para impulsar este régimen sancionador fue defendida por Grande-Marlaska tras los diferentes fallos judiciales que limitaron las actuaciones por la vía penal contra actos de enaltecimiento y humillación a las víctimas, de ahí que defendiera activar la "vía administrativa" como el mecanismo adecuado.

SIGUEN TRABAJANDO EN LA REFORMA

"Estamos trabajando jurídicamente, pero es muy difícil según todos los servicios jurídicos del Ministerio poder establecer un texto concreto y específico, porque el derecho administrativo sancionador también se nutre de los principios del derecho penal", ha reconocido.

No obstante, el ministro ha dicho que "siguen trabajando" porque "un solo hecho de esa naturaleza es una afrenta que un Estado de derecho no puede soportar".

El senador de UPN Alberto Prudencio Catalán ha afeado a Grande-Marlaska su "desfachatez" al estar "empeñados en blanquear a Bildu para mantenerse en el poder".

"Ustedes han modificado la ley para que no se pueda rezar delante de una clínica abortiva, para que no se pueda castigar a piquetes informativos violentos y también la han modificado para sancionar el enaltecimiento del terrorismo del franquismo. ¿Por qué no hacen lo mismo para que no se exalte a ETA y a sus asesinos?", se ha preguntado.

UPN también le ha reprochado que no diga nada sobre las cinco revocaciones a terceros grados aprobados por el Gobierno Vasco. "Ustedes transfirieron las competencias en materia penitenciaria a la Comunidad Autónoma Vasca y ahora no se pueden lavar las manos como Poncio Pilatos", le ha afeado.

"No ha cumplido su palabra y, por lo tanto, no le queda otra cuestión que, si tiene algo de dignidad, dimitir", ha añadido el senador de UPN, quien ha sostenido que Grande-Marlaska es un "ministro despreciado".