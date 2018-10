Maroto exige a Ábalos que "asuma su responsabilidad" tras la huelga de taxistas y le acusa de estar "ausente"

Publicado 31/07/2018 11:38:26 CET

Cree que dar a los ayuntamientos la competencia de las licencias "debilita" a quienes deban negociar "con 6.000 administraciones"

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier Maroto, ha exigido este martes al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que "asuma su responsabilidad" tras la decisión de los taxistas de continuar la huelga tras terminar sin acuerdo la reunión entre representantes de asociaciones de taxistas y VTC.

"Nos había parecido que Ábalos se había ido de vacaciones dejando esto sin arreglar y creo que no es razonable. Cuando digo esto no digo que estuviera en la playa sino que estaba ausente", ha subrayado Maroto, en declaraciones en Antena 3 recogidas por Europa Press, para justificar su petición de que el ministro comparezca en el Congreso.

"Cuando hay un problema de primera división tiene que estar en la mesa de primera división y creo que no ha sido así. Hemos tenido que pedir su comparecencia porque no sabíamos donde estaba y creo que es importante que dé la cara y que asuma la responsabilidad de una cuestión que es compleja", ha argumentado.

Los taxistas anunciaron este lunes que mantenían la huelga indefinida que secundan desde el fin de semana al terminar sin acuerdo la reunión que mantuvieron representantes de asociaciones de taxis y VTC con el Ministerio de Fomento por considerar "insuficientes y escasas" las medidas planteadas por este Departamento.

En este aspecto, el vicesecretario 'popular' ha evaluado dicho encuentro entre taxistas, conductores VTC y Fomento advirtiendo de que "uno puede sacarse muchas fotografías de reuniones pero si no sirven para avanzar en la buena dirección la gente se pregunta para qué sirve esa foto". Es más, ha dicho que de esa forma puede convertirse en una foto más en la "colección" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre el fondo del asunto, Maroto ha planteado unas soluciones mixtas en las que se respeten la legalidad vigente y por otro lado, según ha señalado, "hay que buscar soluciones de futuro que satisfagan a ambas partes para dibujar ese camino".

CUESTIONA LA PROPUESTA DE COLAU

Al ser preguntado por si está de acuerdo con el planteamiento de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de ceder a los ayuntamientos la competencia de regular las licencias VTC, Maroto ha afirmado que "habría que estudiarla de forma concreta", aunque considera que "trocear una competencia en muchas pequeñas significa debilitar la parte que tiene que llevarla a la práctica".

"No es lo mismo que representantes de asociaciones de taxistas y trabajadores de VTC negocien con una administración de España que tener que hacerlo con 6.000 administraciones. No estoy muy seguro de que esa fórmula dé resultados, pero sí estoy convencido de que los alcaldes pueden arrimar el hombro. Creo que la solución tiene que ser 1 y no 6.000", ha sentenciado.