Más de 60 galerías de 12 países se suman a ARCOlisboa 2022 para celebrar su quinto aniversario presencial

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 61 galerías de 12 países diferentes se suman a Arcolisboa 2022, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo organizada por Ifema y la Cámara Municipal de Lisboa, para celebrar su quinto aniversario presencial.

La cita, que tendrá lugar del 19 al 22 de mayo, supone "el momento de reencuentro físico con el arte contemporáneo en la capital lusa".

"Lisboa volverá a convertirse en uno de los focos artísticos y culturales de mayor atractivo e interés de Europa con la participación de galerías, artistas, coleccionistas, comisarios y otros profesionales, instituciones, museos y centros de arte", han destacado desde Ifema Madrid en un comunicado.

En su quinto aniversario, ARCOlisboa evoluciona en los contenidos de los stands hacia una feria que permitirá a las galerías desarrollar proyectos "muy definidos y profundizar en los intercambiosa entre artistas". Por otro lado, se concentra en cuatro días "con el fin de reforzar la visibilidad del programa expositivo de los museos e instituciones de la ciudad".

ARCOlisboa 2022 acogerá la participación de 61 galerías de 12 países. El eje principal de la feria, el Programa General, estará formado por 42 galerías de 6 países seleccionadas por el Comité Organizador.

Algunas participarán por primera vez como Elvira González; Galería 111, Galería de las Misiones, Heinrich Ehrhardt, Rosa Santos o las galerías austriacas Lukas Feichtner Galerie y Zeller Van Almsick.

A éstas se suman otras reconocidas galerías que han vuelto a depositar su confianza en la feria como Cristina Guerra Contemporary Art, Fernando Santos, Pedro Cera, Pedro Oliveira, Vera Cortês y otras procedentes de diferentes países como Alarcón Criado, Greengrassi, Helga de Alvear, Juana de Aizpuru, Krinzinger y Leandro Navarro.

Como ya es habitual, ARCOlisboa se interesa "por nuevas galerías que, bien por su corta trayectoria o bien por ser novedosas para el contexto portugués, presentan propuestas interesantes y permiten descubrir otros creadores". En esta línea, a través de la sección Opening Lisboa, cuya selección ha sido realizada por Chus Martínez y Luiza Teixeira de Freitas, la feria será espacio para explorar 11 galerías como Double V, Fran Reus, Lehmann + Silva, Silvestre, Verve, o ATM e Intersticio, que participan por primera vez.

El programa 'Africa em Foco', que vuelve a centrar su atención en investigar el arte contemporáneo del continente africano, estará conformado por ocho galerías seleccionadas por Paula Nascimento. Incluirá galerías de Uganda -Afriart Gallery-, Mozambique -Arte De Gema-, Sudáfrica -Everard Read y Smac Gallery-, Angola -Movart y This is not a white cube-, así como de Francia - Gallery 193-, con stands individuales intercalados por la feria.

Por otro lado, ArtsLibris volverá a estar presente este año en ARCOlisboa. En esta ocasión presentará alrededor de 40 participantes nacionales e internacionales. De esta manera, volverá a convertirse en el espacio especializado en publicaciones de artista, fotolibro, pensamiento contemporáneo, autoedición y publicaciones digitales.

Además, "las prácticas institucionales más avanzadas y la propia práctica de los artistas serán los principales ejes discursivos del reconocido Foro ARCOlisboa, en los que se observarán temas del presente inmediato como la relación entre NFT y arte". El Foro estará comisariado por EGEAC, dirigido por Filipa Oliveira y patrocinado por Fundação Millennium bcp.

De manera simultánea, ARCOlisboa también se celebrará en formato online, a partir del 13 de mayo, permitiendo así el acceso a los contenidos de las galerías a través de la plataforma ARCO E-XHIBITIONS, disponible en la web de ARCLisboa.