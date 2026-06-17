Más De 66 Toneladas Intervenidas Y 95 Detenidos Por Falsificar Equipaciones De Fútbol Para Repartir En El Mundial - POLICÍA

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han intervenido más de 66.000 camisetas y conjuntos de selecciones nacionales de fútbol falsificados, con un peso total que supera las 16 toneladas, en el marco de una operación internacional contra la piratería en la que se han detenido a 95 personas en España como presuntas responsables de un delitos contra la propiedad industrial, principalmente procedentes de Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Denia.

El perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial se estima en más de siete millones de euros y la investigación sigue abierta, por lo que se espera que el número de arrestados pueda aumentar.

La operación, liderada por la Policía española en colaboración conjunta con Interpol, Europol, Euipo y Olaf, comenzó el pasado mes de abril ante la inminente celebración del Mundial de Fútbol 2026 que tiene lugar en Estados Unidos, México y Canadá, cuando se empezó a detectar un importante flujo de camisetas de fútbol falsificadas con destino final a España.

En concreto, la actividad ilegal se concentraba en equipaciones vinculadas tanto a selecciones nacionales como a clubes donde participan jugadores internacionales que juegan el Mundial, siendo una gran parte de ellas reproducciones de la equipación oficial de la Selección Española.

Las prendas intervenidas imitaban diseños, escudos y elementos distintivos de diferentes selecciones nacionales y presentaban una calidad muy inferior a los productos originales. Estaban destinadas a su comercialización ilícita a través de mercadillos, venta ambulante ilegal, plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

ACTUACIONES EN DOMICILIOS Y MERCADILLOS

Tras varias pesquisas se pudo comprobar que el alcance logístico de las falsificaciones se extendía por todo el territorio nacional, principalmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Elche, Denia y Málaga, donde se localizaron centros de almacenamiento, distribución y venta de los productos falsificados.

Además, el valor estimado de venta de estos productos en el mercado ilícito se estima que supera los dos millones de euros, mientras que el perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial se estima en más de siete millones de euros.

En este sentido, se han realizado registros e incautaciones en más de 15 ubicaciones distribuidas por todo el territorio nacional, entre las que se encuentran naves industriales, domicilios, mercadillos y puntos de almacenamiento vinculados a empresas de paquetería.

La Policía Nacional ha liderado esta acción operativa, dentro del marco EMPACT (Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales), una iniciativa destinada a combatir la proliferación de falsificaciones de ropa deportiva asociadas a grandes acontecimientos deportivos internacionales.