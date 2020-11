La mayoría de CCAA se abren a seguir con el toque de queda más allá del 9 de noviembre

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gran parte de los gobiernos autonómicos se han mostrado dispuestos a continuar con el toque de queda en sus regiones más allá del 9 de noviembre, fecha en la cuál los mandatarios autonómicos son la máxima autoridad para decidir si mantienen o levantan esta restricción a la movilidad nocturna.

Aragón, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Navarra y Castilla y León han declarado ya su posición favorable a seguir con este toque de queda una vez quede en manos de las Comunidades Autónomas. En el caso de la región aragonesa y La Rioja, ya se han publicado incluso las prórrogas de esta medida.

Por su parte, algunas Comunidades no se han pronunciado explícitamente sobre esta medida, pero a tenor de otras restricciones impuestas por estos gobiernos, previsiblemente también anunciarán el mantenimiento del toque de queda. Es el caso de Asturias, País Vasco, Murcia, Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

A las 18.00 horas de este jueves, así está la situación de los toques de queda en cada Comunidad Autónoma:

ANDALUCÍA

El Gobierno andaluz está estudiando la posibilidad de alargar el toque de queda en todo el territorio más allá del 9 de noviembre, si bien anunciará más adelante la decisión. En la actualidad, el toque de queda se sitúa entre las 23.00 hasta las 06.00 horas.

ARAGÓN

El Gobierno de Aragón ha publicado ya el decreto por el que se mantienen las restricciones de movilidad entre las 23.00 y las 6.00 horas hasta el 30 de noviembre. En este territorio, además, ya ha entrado en vigor la medida que establece el cierre de las actividades y servicios no esenciales a las 20,00 horas.

ASTURIAS

Asturias no se ha pronunciado explícitamente sobre la prórroga de este toque de queda, que en la región se sitúa de 22,00 a 06,00 horas, pero previsiblemente lo mantendrá a tenor de las últimas medidas decretadas de cerrar toda la actividad económica no esencial. Además, el Principado recomienda salir a la calle a hacer deporte entre las 6 y las 9 y entre las 18 y 21 horas y piden a la ciudadanía que hagan un confinamiento domiciliario voluntario.

BALEARES

Baleares no se ha pronunciado por el momento sobre si decidirá mantener o levantar el toque de queda, que en esta región se sitúa entre las 0.00 y las 6.00 horas.

CANARIAS

Las Islas Canarias quedaron excluidas del confinamiento perimetral y de la limitación horaria.

CASTILLA Y LEÓN

La Junta ve una "cierta contención" en la expansión del virus Covid-19 en la Comunidad desde la puesta en marcha del toque de queda entre las 22.00 y las 06.00 horas el pasado 24 de octubre, por lo que la Junta baraja mantenerlo a partir de día 9 de noviembre, fecha en la que concluye la norma actual, y hasta que haya un "descenso sostenido".

CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno de Emiliano García-Page no se ha pronunciado por el momento sobre alargar o levantar más allá del 9 de noviembre el toque de queda, que en Castilla-La Mancha se sitúa desde las 0.00 hasta las 06.00 horas.

CANTABRIA

Tampoco el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla se ha expresado a favor o en contra de prorrogar el toque de queda el 9 de noviembre, aunque el pasado miércoles el gobierno cántabro adelantó el toque de queda a las 22.00 hasta las 06.00 horas.

CATALUÑA

La consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha descartado levantar el toque de queda tras 15 días de su aplicación en Cataluña para controlar la incidencia del coronavirus. En la región, se sitúa entre las 22.00 y las 06.00 horas.

EXTREMADURA

La Junta de Extremadura es partidaria de prorrogar en la comunidad autónoma la reducción de la movilidad nocturna que ya se viene aplicando en la misma para luchar contra la Covid-19, sin descartar alguna modificación de horarios o otra cuestión "concreta" en un "determinado momento". En la actualidad, el toque de queda se establece desde las 0.00 hasta las 6.00 horas.

EUSKADI

El País Vasco no ha hecho referencia explícita a alargar el toque de queda en la región, que se sitúa entre las 23.00 y las 06.00 horas, pero sí que ha pedido al Gobierno central modificar el actual estado de alarma para poder decretar confinamientos domiciliarios "si llegase a ser necesario".

GALICIA

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no ha aclarado si prorrogará el toque de queda a partir del lunes, aunque ha defendido que en la Comunidad las restricciones nocturnas se mantienen entre las 23.00 y las 6.00 horas.

LA RIOJA

La Rioja ha prorrogado hasta las 00 horas del 29 de noviembre las medidas ya existentes que consisten en la restricción de la entrada y salida de personas al territorio riojano, el toque de queda desde las 22.00 hasta las 05.00 horas y el cierre de la hostelería y la restauración en Logroño y Arnedo.

NAVARRA

La región navarra mantendrá el confinamiento nocturno de 23.00 a 6.00 horas hasta el próximo 18 de noviembre, después de que el Gobierno anunciara el pasado martes la prórroga de las medidas que también incluyen el cierre de la hostelería y restauración en todo el territorio.

MURCIA

La Región de Murcia es otra de las comunidades que todavía no se ha referido al toque de queda, establecido para los murcianos entre las 23.00 horas y las 6.00 horas. Eso sí, el pasado miércoles el presidente, Fernando López Miras, anunció el cierre de la hostelería, una medida que se suma a la del cierre perimetral de la comunidad.

MADRID

La Comunidad de Madrid anunciará este viernes nuevas medidas, pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado sobre el toque de queda que "si la situación está evolucionando como ahora, que se produce descenso pero no con toda la velocidad que gustaría, habría que mantenerlo".

COMUNIDAD VALENCIANA

El Ejecutivo valenciano no se ha pronunciado, por el momento, sobre si dará continuidad o no a la limitación de la movilidad nocturna, medida que actualmente en la región está fijada entre las 0.00 y las 6.00 horas.

CEUTA

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, no ha mencionado la decisión sobre la permanencia o no del toque de queda, que por ahora es de 23.00 horas a 6.00, si bien el pasado miércoles pidió en el Consejo Interterritorial que se le permita el establecimiento de medidas de confinamiento domiciliario y cierre de la actividad no esencial.

MELILLA

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha instado formalmente al Ministerio de Sanidad para que habilite los mecanismos legales necesarios para activar el confinamiento domiciliario en la ciudad. El territorio mantiene su cierre perimetral hasta el próximo lunes, al igual que la hostelería, y su toque de queda desde las 23 hasta las 6 horas.